Alternativas en pleno vuelo

El 1-3 en Córdoba puede ser el principio de una crisis pese a que el equipo vuele en la clasificación desde abajo hacia arriba merced a las cuatro victorias consecutivas que ha ligado. Pero lejos de esa euforia que la mayoría del cadismo respira se encuentra Álvaro Cervera, que, sabedor de que el triunfo en en el Nuevo Arcángel no debió ser tal, fue el primero en frenar el optimismo desmesurado en la sala de prensa del estadio cordobesista nada más terminar el encuentro.

El técnico cadista, entre otras cosas, mencionó que no le había gustado nada el encuentro de lo suyos y avisó que desde el primer día de entrenamiento se centraría en corregir cantidad de los errores que vio en su once. También comentó que le hubiera gustado jugar como lo hizo el Córdoba a diferencia de como lo hicieron los suyos.

Por todo ello, y pese a la magnífica dinámica del equipo, para este sábado ante Las Palmas podría haber cambios en un once que no tocó ante el Córdoba después de la victoria cómoda ante el Reus y aquel glorioso segundo tiempo ante el Elche. Pero, ¿aprovechará Cervera la visita de todo un Las Palmas para mater esos cambios que no introdujo de primeras ante el equipo blanquiverde? O dicho de otra manera: ¿premiará a la doble A con su entrada en el once después de que tanto Aletxe como Álex tuviesen buena parte de culpa en la última victoria del equipo?

El caso es que el equipo, con la dupla atacante que forman Manu Vallejo y Lekic está cosechando buenos resultados, si bien la participación del serbio ante el Córdoba fue apenas inexistente de no ser por su acción en el gol de Manu Vallejo. Por eso mismo, y sobre todo por la entrada en el equipo del recién renovado Álex Fernández, el once para este sábado ante un equipo canario que llega con entrenador nuevo no resulta nada claro. Además, el flojo partido de Salvi e incluso de Jairo Izquierdo ante el Córdoba también hace ganar pese a la recuperación para la causa de Ager Aketxe, todo un privilegio tenerlo en el banquillo.

Aún queda un día y un entrenamiento para el encuentro ante Las Palmas. Lekic está en buen momento y es el referente que siempre ha demandado un Álvaro Cervera que no niega que también está más seguro con Álex Fernández en el campo.