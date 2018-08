Cervera: «Quedan dos partidos y no puedo cambiar tantas cosas»

No hay tiempo para más fallos, y parece que tampoco para demasiados cambios en un Cádiz obligado a ganar este domingo al Tenerife. El petardazo del pasado fin de semana en Barcelona obliga al conjunto cadista a ofrecer su mejor versión y doblegar a un rival que prácticamente no se juega nada en el envite.

Con todo, aún colea el mal partido disputado en el Mini Estadi, encuentro al que Álvaro Cervera aún no le encuentra el porqué. “No tengo respuesta a lo que pasó el domingo pasado. Cuando termina el partido estoy muy enfadado pero con el paso de los días tienes que quitarte ese enfado. Cuando pasa al principio de temporada tienes un planteamiento distinto pero ahora hay que relativizar. No le encuentro explicación. Este equipo ha sido más la versión que ofreció ante el Zaragoza pero ha tenido ramalazos como el del otro día”.

Y es que el entrenador cadista no entiende cómo un equipo puede ser tan distinto a lo que realmente es. “El Cádiz es el equipo menos goleado de la categoría y en 35 minutos le han metido tres goles y eso tiene que tener consecuencias. Si quieres hacer esas cosas no las puedes hacer en el Cádiz y si lo haces no juegas. En el Cádiz puede haber un fallo en el balón parado, pero el segundo y el tercer goles no son aceptables. No entra el concepto de no pasa nada metemos cuatro goles y solucionamos el partido”.

A dos encuentros del final, el entrenador tiene claro que ya poco más puede hacer. “Me quedan dos partidos y no puedo cambiar tantas cosas. Si ese partido me pasa al principio cambiaría. Lo daremos por un accidente nada más”.

Pasando página, Cervera se centra en “una final, como la fue la del año pasado ante el Elche. Siempre he visto hambre en el vestuario pero eso no te lleva a ningún sitio. Las cosas bien hechas son las que te llevan”.

Conseguir el premio de la fase de ascenso no debe enturbiar, según Cervera, lo que está siendo una temporada “buena”. Y es que el entrenador recuerda que “el fútbol no tiene memoria ni pasado solo es presente. Si no conseguimos meternos en el ‘play off’ será un contratiempo pero la temporada no es mala. La temporada es buena y si lo conseguimos pasa a ser muy buena”.

Respecto al Tenerife, Cervera destaca que “será un partido disputado porque conozco al rival y a jugadores. Creo que es complicado que jueguen el ‘play off’.

Asimismo, el entrenador cadista aprecia que “fuera ven al Cádiz como que ha hecho una temporada espectacular y es un equipo referencia para muchos. Hay rivales que no nos quieren ver en la fase de ascenso pero a un partido no somos el equipo más fiable”.