Los jugadores del Cádiz CF, uno a uno: Con diez y sin definición

Once inicial del Cádiz CF en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Por sorpresa, Álvaro Cervera repitió once en Almería. Y fue de manera inesperada porque Garrido, ya disponible tras su sanción, no regresaba a la titularidad. El entrenador del Cádiz CF volvía a apostar por Edu Ramos, que tan buena imagen dejó ante el Granada la pasada jornada liguera.

A la hora de partido, Garrido entró por Edu Ramos y Salvi, que otra vez fue suplente, hizo lo propio por Lekic. Más adelante, Aketxe sustituyó a Álex. Después de todo eso, el Cádiz CF se quedó con diez al ver José Mari la doble amarilla en el 74′.

En la lista final de 18 jugadores del Cádiz CF en Almería no estuvo el lateral derecho David Carmona, que fue el futbolista descartado por Cervera justo antes de la cita entre andaluces.