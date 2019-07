FÚTBOL Zidane reclama a un gaditano El central Javi Hernández hará la gira americana con el Real Madrid

A. Carbonell Cádiz Actualizado: 08/07/2019 17:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Javi Hernández (2 de mayo de 1998) apenas es reconocido por el sur. No es para menos, de su Jerez natal voló rápido hacia la capital de España, previo paso por la cantera del Sevilla, club que lo pescó tras descubrirlo jugando en equipos jerezanos como Torrecera o La Granja.

Ya en Madrid, pasó a formar parte de ‘La Fábrica’ como infantil, donde ya coincidió con Zinedine Zidane cuando el actual entrenador del Real Madrid era el ayudante de Carlo Ancelotti en el primer equipo. Aquello era 2014 y el sueño del jerezano, aunque ya estaba gestándose, aún estaba muy lejos.

La trayectoria del defensa zurdo progresa de forma adecuada después de formarse en los equipos bases del club blanco y pasar a volar por libre en otros equipos en calidad de cedido. El primero que disfrutó de la calidad en la zaga del jerezano fue El Ejido 2012, donde jugó un total de 33 partidos y anotó dos goles durante la temporada 2017/18. Antes de recalar en el club almeriense ya había formado parte de los equipos madridistsa cadete, juvenil A y juvenil B, con el que disputó la UEFA Youth League.

Tras su paso por el grupo IV de la Segunda B, en el verano de 2018, llega como cedido al Real Oviedo para reforzar al Vetusta de Tercera. En el filial carbayón juega sin discusión hasta que el 7 de octubre de 2018 Anquela le hace debutar con el primer equipo como titular en un encuentro frente al Albacete que terminó con victoria ovetense (1-0). Como se ve, poco tiempo le llevó a Javi Hernández demostrar su potencial en una categoría que se le quedaba muy pequeña.​ ​

Sin apenas notar la transición (apenas jugó los primeros cinco partidos de la temporada con el filial), Javi Hernández pasa a formar parte de facto de la plantilla del Real Oviedo a sus 20 años. Ya en el primer equipo, el central zurdo juega 25 encuentros llegando incluso a estrenarse como goleador profesional con un tanto. «No me esperaba tener tanta presencia en el primer equipo. Vine a jugar en el filial. Estas oportunidades aparecen y hay que aprovecharlas», comentaba a los medios locales en esos momentos.

Tan bien lo ha hecho en el Oviedo, que la dirección deportiva se frotaba las manos ante la psobilidad de que el Madrid prolongase su cesión, ahora oficialmente en Segunda, un año más. Pero las cosas han cambiado desde que a finales de la pasada semana Zidane se acordarse de su nombre para suplir al lesionado Manu Hernando, que era quien en un principio iba a realizar la gira por América que comienza hoy. El técnico madridista echaba mano del canterano blanco gaditano que ha estado cedido en las dos anteriores campañas y las ideas de retener a Javi por parte del Oviedo son ahora escasas dado que el ‘caché’ del jugador se incrementará exponencialmente y es más que probable que acabe cedido aunque en un club de Primera División para beneficio de todas las partes salvo la del Oviedo.

Existe otra alternativa aunque de esta el jugador no quiere ni hablar de ella. Esta no es otra que la directiva merengue decida contar con Javi para el filial de Raúl González Blanco, que milita en Segunda B y tiene el objetivo de recuperar la categoría de plata en la temporada que será el debut del internacional español en el banquillo del Castilla. Este paso adelante del filial blanco repercutiría negativamente en Javi Hernández, que bajaría una categoría en su carrera, algo que no le agrada en absoluto.