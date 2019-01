REACCIONES Edu Ramos, «insatisfecho» por el resultado El malagueño volvió a ser titular: «Estoy contento por la confianza del entrenador»

Edu Ramos pasó por la zona mixta del Estadios de los Juegos Mediterráneos de Almería para valorar el empate ante los medios de comunicación. El centrocampista malagueño, que repitió en el once titular, destacó que “estoy contento por la confianza del entrenador, ya que he vuelto a salir en el once inicial”.