NFL Último paso hacia la Super Bowl Rams, Saints, Patriots y Chiefs se disputarán hoy en las finales de conferencia el pase hacia la Super Bowl LIII del próximo domingo tres de febrero

Daniel Urbano

Final NFC, 21:05, Los Ángeles Rams-New Orleans Saints

Llegada esta ronda los récords de temporada regular ya dan igual. No importa que estos dos equipos sean que tienen un mejor récord de victorias-derrotas en la NFL. Durante la temporada regular, Saints solo perdieron dos partidos en el SuperDome, su estadio, un feudo realmente ruidoso, algo que en las fases eliminatorias se vuelve realmente importante. Rams solo han perdido dos partidos a domicilio, pero, justamente, una de estas derrotas fue en Nueva Orleans.

Esto quiere decir que hay precedente de este encuentro. Fue en la semana nueve, a principios de noviembre. Quedaron 35-45 para los locales, para Saints. Una alta puntuación, algo que seguramente se repetirá. Ambos quarterbacks, Drew Brees por parte de Saints y Jared Goff por la de Rams, superaron las 350 yardas y los 3 touchdowns.

Ambos conjuntos tienen una fórmula ofensiva similar, son grandes equipos en carrera y en pase, pero Rams tienen algo de ventaja en carrera gracias a su running back Todd Gurley. Ambas líneas ofensivas son buenas, al nivel de su ataque.

La defensa es otro cantar. Aquí la ventaja es para Saints. Su defensa sobre carrera ha cuajado un año sublime; es la segunda mejor de la liga. El problema de Saints será defender el pase rival, su punto flojo. Son el cuarto peor equipo en esta faceta. Para Rams no habrá tanto problema aquí, ya que defienden mejor pase que carrera.

Las claves del partido: Primero, el nivel de la secundaria de Saints. Segundo, la dupla Drew Brees-Michael Thomas, si Rams podrán pararla. Tercero, en partidos tan parejos el factor cancha es vital, sobre todo si es un estadio como el SuperDome.

Final AFC, 00:40, New England Patriots-Kansas City Chiefs

Patriots llegan una vez más a la final de conferencia, la tónica habitual en la NFL desde que comenzó el siglo. Pero esta vez habrá razones para pensar que no les será tan fácil alcanzar la Super Bowl: a domicilio, Tom Brady y compañía no han superado las tres victorias de ocho posibles. Están sufriendo mucho fuera de casa, pero la cara que mostraron el otro día (ganaron 28-41) no fue la de la temporada regular. Chiefs, por cierto, han ganado siete partidos de los ocho que han jugado en Arrowhead, su estadio.

Hay mucha diferencia entre ambos ataques. El fuerte de Patriots en ataque es el conjunto, son quintos corriendo y octavos pasando, pero en el global son cuartos. Chiefs tiene el mejor ataque de la liga, aunque está más descompensado: son una potencia en el pase con su QB Patrick Mahomes, pero tienen algo más de problemas en la carrera.

La defensa es el punto de inflexión aquí. Patrios son los 21º en yardas permitidas; destacan en parar la carrera rival y flojean algo más en la defensa sobre pase. Pero es que en la retaguardia de Chiefs, todo son desdichas. Sexta peor defensa sobre carrera y segunda peor sobre pase. Una defensa especialmente floja… aunque el fin de semana pasado ante Indianápolis Colts dieron una versión de lo más desconocida dejando al rival en poco más de 200 yardas (ellos superaron las 400).

Las claves del partido: Primero, ¿Podrán Patriots dar el nivel de la ronda pasada también a domicilio? Segundo, la línea ofensiva de Chiefs, si son capaces de parar a la defensa de Patriots y darle el tiempo necesario a Mahomes. Tercera, el nivel de la defensa de Chiefs contra todo un veterano como Tom Brady, ¿podrán con él?