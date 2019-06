GOLF Jon Rahm, más difícil todavía en Valderrama El vizcaíno es segundo en el Masters, aunque a cinco golpes del surafricano Bezuidenhout (-10)

Miguel Ángel Barbero SAN ROQUE (Cádiz). ENVIADO ESPECIAL Actualizado: 29/06/2019 21:36h

De un día para otro un torneo de golf puede cambiar drásticamente. No es inusual que un favorito deje de serlo de repente por una mala jornada; que alguien que estaba deshauciado remonte milagrosamente o que otro que no contaba para nada se convierta en la sorpresa de la temporada. Todos estos factores se conjugaron ayer en el Valderrama Masters en una tercera ronda que será para recordar. Con un clima caluroso pero con poco viento, el campo mostró todas sus armas y solo los más atinados pudieron dominarlo.

El hombre que partía con el número uno en todas las apuestas, Sergio García, volvió a encontrarse con otra jornada aciaga (73 golpes) que le alejó definitivamente de su cuarto triunfo en este campo. A pesar de sus ganas por agradar nunca se sintió cómodo y ya la primera vuelta la pasó con tres golpes sobre el par; luego, en los hoyos de vuelta, llegó a recuperar dos, pero un nuevo error en el hoyo 18 dio al traste con sus aspiraciones. Ahora se encuentra a ocho del surafricano Bezuidenhout (-10) y, lo que es peor para él, con muchos nombres entre ambos como para pensar en una heroicidad dominical.

Quien la tiene más a mano, aunque también es difícil de realizar, es Jon Rahm, que firmó su mejor resultado en este vergel (67), incluido un birdie en el mítico hoyo 17 que hasta le supo a poco. «La verdad es que pegué un golpe larguísimo, el mejor driver del día, y se me quedó solo un hierro 8 para el segundo golpe» relató al final. Teniendo en cuenta que se trata de un par cinco, lo jugó como si fuera un «pitch & putt» y dejó boquiabiertos a los numerosos aficionados que le seguían. Al final también rebajó otro punto en el último agujero y con un global de cinco bajo par tiene sus opciones para la cuarta ronda. «Me gusta la presión del último partido y poder apretar al líder; que me vea remontar de cerca para que sienta el efecto Tiger», bromeó el vizcaíno. Aunque cinco golpes son muchos, Rahm no lo ve tan ventajoso para su rival, ya que «es más fácil concentrarte cuando defiendes una renta más corta. Si vas muy sobrado igual te relajas y eso en Valderrama se puede pagar muy caro».

El líder del que tanto se habla es Christiaan Bezuidenhout, que aún no ha ganado en el Circuito Europeo pero que llega en gran momento. A primeros de año fue segundo en Catar, la semana pasada tercero en el BMW de Múnich y aquí quiere completar su paricular podio. «Es estupendo llegar al domingo con cinco golpes de ventaja. Seguiré con mi juego y a ver cómo acabo», resumía el de Johannesburgo, que también dejaba patente su respeto por la figura de Rahm. «Es un gran jugador, está entre los 15 mejores del mundo y en España es una leyenda, así que será toda una experiencia. Aún no he jugado con él y tengo ganas de afrontar el desafío». A partir de las 13:45 llegará el desenlace.