Mundial de natación Belmonte no podrá competir por medalla en los 200 m estilos y 400 libres

La nadadora española Mireia Belmonte no logró hoy acceder a la final de 400 metros libres ni a la semifinal de 200 metros estilos del Mundial de Natación de Gwangju (Corea del Sur), al terminar décimo quinta y vigésimo primera en las series preliminares de ambas pruebas.

Belmonte obtuvo un registro de 4:10.82 en los 400 metros, lo que no le valió para situarse entre las ocho nadadoras que se batirán por el podio en la final que se disputará hoy en el Centro Acuático de la Universidad de Nambu. «Nadando me encuentro bien, así que es un poco raro», ha dicho. «Para mañana estaré mucho mejor», ha añadido la española.

La estadounidense Katie Ledecky, quien aspira a ampliar en Gwangju su imponente palmarés, obtuvo el mejor registro (4:01.84), seguida de la australiana Ariarne Titmus (4:02.42) y de la húngara Ajna Kesely (4:03.51).

En los 200 estilos, Belmonte nadó esta distancia en 2:14.93, lo que tampoco le valió el pase para la semifinal de una categoría donde la húngara Katinka Hosszu volvió a exhibir su superioridad (2:07.02), seguida de la china Shiwen Ye (2:09.45) y la estadounidense Melanie Margalis (2:09.69).

Al término de las preliminares, Belmonte afirmó que hoy logró cumplir su objetivo de «estar bien compitiendo» y de ir cogiendo ritmo para otras pruebas en las que cuenta a priori con más posibilidades de hacer podio. «Al prinicpio me he enconteado muy bien, pero me faltaba mucha fuerza. Luego me he encontrado mejor. Espero que mañana vaya poco a poco».

«Sabía que estar en las semis era lo más asequible», dijo la nadadora nacida en Badalona hace 28 años, quien confió en que le «vaya mejor» en la carrera de 1500 metros libres que disputará el lunes, en declaraciones ofrecidas por la Federación Española de Natación. «El hecho de que el 1500 sea prueba olímpica para Tokio ha aumentado el nivel. Para pasar a la final tendré que hacer un buen papel».

«Voy novena en el ránking, tendré que hacer un buen nivel. Mañana será un día duro para todas», dijo la campeona olímpica y mundial de 200 mariposa, quien también tendría que defender su título en esa categoría el próximo jueves.

En los 100 mariposa, la sueca Sarah Sjoestroem (56.45) terminó primera en las preliminares y se mantiene como máxima favorita a medalla en esa categoría.

Categoría masculina

En la categoría masculina, la preliminar de 50 metros mariposa terminó muy disputada con un empate en cabeza entre el estadounidense Caeleb Dressel y el ucraniano Andril Govorov, ambos con 22.84.

Con más claridad se impusieron el británico Adam Peaty en los 100 metros braza (57.59) y el chino Sun Yang en los 400 libres (3:44.10), mientras que el equipo australiano se impuso en los relevos 4x100 en categoría femenina, y el estadounidense en la masculina.