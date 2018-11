BARROCA La Orquesta Barroca de Sevilla pleitea contra el ICAS por descontar 12.000 euros a su subvención La tardanza en la tramitación de expedientes del organismo municipal han situado a la orquesta en una situación de asfixia económica

Jesús Morillo

Sevilla Actualizado: 24/11/2018 08:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Orquesta Barroca de Sevilla conmemorará el Año Murillo

La Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) ha decidido llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Sevilla, al entender que ha quedado en una situación de «indefensión», tras haber decidido el Instituto de las Artes y la Cultura de Sevilla (ICAS)descontar en casi 12.000 euros la cantidad que debe abonar a esta formación, con cargo a la subvención nominativa que percibe por realizar su temporada de abono de 2017.

Esta denuncia, de la que tuvo conocimiento ABC de fuentes judiciales y que confirmó el coordinador de la Barroca, Ventura Rico, es el último capítulo que ilustra la situación de asfixia económica de esta orquesta, Premio Nacional de Música en 2011 y una de las más reconocidas de España, como consecuencia de la burocracia del ICAS, un organismo que está en el centro de las críticas fuera de micrófono de la práctica totalidad de gestores culturales de la ciudad.

Esta falta de agilidad administrativa ha provocado, en el caso de la Barroca, dilaciones en el cobro de la subvención nominativa, de entre 75.000 y 85.000 euros, con la que hace frente a los gastos de cada temporada en Sevilla, compuesta por ocho programas y dieciséis conciertos, una iniciativa única en España.

Cultura efectúa los pagos de esta ayuda en dos fases. La primera, del 75%, tras la firma del convenio entre el ICAS y la orquesta; y el 25% restante, una vez terminado el año y fiscalizados los gastos por parte de la intervención. Con este dinero, la OBS, que es una entidad privada, programa sus conciertos, quedándose con los ingresos por taquilla, que se reinvierten en la formación.

La orquesta no logró cobrar hasta el pasado 30 de octubre el 25% de lo que le restaba de percibir de la subvención nominativa de 2017, es decir, nueve meses más tarde de que se cerrara ese ejercicio. Sin embargo, desde la orquesta consideran que han recibido unos 12.000 euros menos de lo que les corresponde sin haberlo justificado el ICAS. En conreto, la resolución que dictó este organismo el 26 de octubre señalaba como «importe de pérdida de derecho a cobro» 11.923 euros.

Por ello, la OBS ha planteado un recurso contencioso administrativo ante Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al estimar que se encuentra en una situación de «indefensión» por no definir a qué concepto hacen referencia esos descuentos.

El coordinador de la orquesta cree que el recorte responde al «cobro de una tasa de alquiler por el Espacio Turina —que acoge parte de la temporada—, de cuya existencia se nos informó con posterioridad a la celebración de los conciertos y que se nos quiere descontar ahora, pese a que la sala se nos cedió gratuitamente». En ese sentido, entiende que «el ICAS plantea una minoración a nuestra subvención que nos parece improcedente».

La Delegación de Cultura no entró a valorar el recurso al estar en fase judicial y dijo que trabaja en un cambio de modelo

Desde la Delegación de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, que preside Antonio Muñoz, no se quiso entrar a valorar este hecho, al estar ya en fase judicial y se quiso circunscribir esta cuestión a una cuestión administrativa entre el ICAS y la OBS. Además, señalaron que se trabaja para un cambio de modelo que mejore su financiación.

Asfixia económica

Pero el retraso en la tramitación de 2017 se ha traducido en una mayor asfixia económica. El motivo es que hasta que el ICAS no concluya su fiscalización, no puede firmarse el convenio para 2018, por lo que la Barroca no ha recibido ni un euro de la subvención nominativa de este ejercicio, teniendo que hacer frente con recursos propios a la temporada.

Estos retrasos motivaron que la presentación de la temporada de 2019, que suele ser en junio, aún no se haya realizado, al no poder garantizarse su celebración íntegra.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha optado por un cambio de modelo. Ya no dará a la Barroca una subvención, sino que articulará un modelo de contrataciones artísticas, por el que le pagará 85.000 euros, más 120.000 euros más de estimación de taquilla, que pasa ahora a quedársela el ICAS.

A la Barroca, sin embargo, esto no le convence, porque, aunque permite salvar 2019, no ofrece garantías para acometer la contratación de 2020.

«Agradezco al delegado el cambio de modelo», pese a que «no aumenta el presupuesto y supone un mayor gasto municipal, principalmente porque adelanta los ingresos por taquilla y está gravado con IVA».

Además, hay otros inconvenientes, añade, como «imposibilitar la coordinación con el Teatro de la Maestranza, con el que habíamos firmado un convenio ventajoso para ambas partes», señala el coordinador.

El coordinador de la OBS tiende la mano al Ayuntamiento para lograr una solución que haga viable su temporada

Por ese motivo, tiende la mano a Muñoz para «volver a empezar desde el principio» para tratar de encontrar un modelo que garantice la temporada en Sevilla. De no ser posible, la OBS centraría sus compromisos fuera de la ciudad, como el que le llevará, por ejemplo, el año próximo a estar en el foso del Teatro Real.

«Estamos dispuestos», señaló Rico sobre la necesidad de encontrar un acuerdo con Cultura, pero «para ello es imprescindible trabajar en un ambiente de valoración de la OBS en sus justos términos y de restauración del respeto a mi persona, al cual se ha faltado gravemente. Si esto es posible, reemprenderemos, como Sísifo, la tarea.Si no lo es, siga cada cual su camino».