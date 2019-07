MÚSICA El show de Michael Jackson llega a Chipiona 'I want you back' se da cita el 7 de agosto a las 22.30 h

LA VOZ Chipiona Actualizado: 17/07/2019 14:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uno de los primeros éxitos de Michael Jackson 'I want you back' es uno de los himnos más repetidos por los fans del Rey del Pop; fallecido hace diez años. Uno de sus seguidores, DaBeat, ha llevado su admiración hasta el extremo de crear un espectáculo homenaje, en el que imita su voz a la perfección y reúne un grupo de músicos que harán que el show sea inolvidable.

Tras su exitoso paso por la Gran Vía de Madrid, donde ha conseguido más de 100.000 espectadores, el show llega el 7 de agosto a Chipiona dentro de su gira internacional. A diferencia de otros espectáculos sobre Michael Jackson, 'I want you back' no versiona temas sino que reproduce con exactitud la música del Rey del Pop. La voz de DaBeat fusionada con el bailarín SAC MJJ (considerado uno de los mejores dobles del cantante), consiguen dar vida al Rey del Pop encima del escenario.

El espectáculo, realizado a modo de concierto, recoge los mayores éxitos durante las dos horas de duración: 'Smooth Criminal', 'Beat it', 'Bad o Black or White' son las canciones más aplaudidas. Todo ello unido a que SAC MJJ reproducirá sus famosos pasos de baile, como el de 'Moonwalk'.

Espectáculo para toda la familia

Se trata de un show que tiene un perfil muy diverso y familiar, en el que los niños disfrutan de los emblemáticos temas junto a sus padres y abuelos. «Lo más sorprendente es que aunque muchos de los éxitos de Michael Jackson tienen más de 30 años, los menores que vienen al concierto se saben todas las canciones», asegura Bono da Costa, productor del espectáculo.

Como si de un disco se tratara, este show hecho por los fans del Rey del Pop, respeta la partitura original y consigue recrear fielmente cada tema. El miércoles 7 de agosto a las 22.30 h. los amantes de la música de Michael Jackson podrán disfrutrar del espectáculo en el Recinto Virgen de Regla. Las entradas ya están a la venta y podrán adquirirse por 22 euros en la web www.woutick.es o por 13,50 euros en Oferplan.