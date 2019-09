Sinead O’Connor pide perdón por sus declaraciones racistas contra los blancos La vocalista irlandesa anuncia a su vez que vuelve a los escenarios después de cinco años

Cinco años de silencio musical. Pero Sinead O’Connor por fin ha vuelto, y lo ha hecho pidiendo perdón y con la interpretación de la versión del «Nothing compares 2 U», de Prince, en el «Late Late Show», un programa de televisión irlandés.

Y allí ha comentado: «Cuando era más joven, no necesariamente apreciaba mi trabajo. Pero ahora que estoy de regreso, lo valoro mucho más... Me he tomado un largo período de descanso, probablemente unos cinco años sin tocar en vivo, porque había trabajado tan duro por tanto tiempo que estaba quemada. Así que es una suerte poder volver, aunque haya sido un retiro pensado».

Además, l a cantante ha aprovechado este retorno para recular y pedir perdón por las potentes declaraciones racistas que realizó en Twitter que eran estas: «Lo lamento muchísimo. Lo que voy a decir es algo tan racista que nunca pensé que mi alma pudiera sentirlo. Pero, la verdad, no quiero volver a pasar tiempo con los blancos nunca más (así como se llama a los no musulmanes). No por un momento, no por ninguna razón. Son asquerosos», escribió la cantante, que se había rebautizado como Shuhada Davitt en su conversión al islam hace un año.

Al respecto de estas declaraciones, O’Connor ha reconocido que cuando dijo lo que dijo estaba «enfadada y mal» y que los comentarios, con todo, «no eran ciertos en ese momento y no son ciertos ahora». La razón por la que dijo esas frases fue «provocada para hacer esas declaraciones por islamofobia que viví. Pido disculpas por el daño causado».

Respecto a su nueva vuelta a los escenaris, la cantante comentó que no esperaba haber tenido tan buena acogida por parte de sus seguidores: ral: «Pensaba que ya nadie iba a estar interesado, que nadie iba a comprar entradas para ver un concierto mío. Es más, pensaba que ni siquiera iba a conseguir hacer conciertos, que nadie iba a contratarme para hacerlos después de estar alejada tanto tiempo».