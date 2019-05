Queen denuncia que no han recibido «ni un penique» por la película «Bohemian Rhapsody» La cinta ha sido uno de los fenómenos fílmicos más potentes de la temporada al recaudar más de 900 millones de dólares en taquilla en todo el mundo

ABC Madrid Actualizado: 17/05/2019 11:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como bien saben, la película «Bohemian Rhapsody» ha sido uno de los fenómenos fílmicos más potentes de la temporada, ganando premios Oscar y Globos de Oro y, sobre todo, recaudando más de 900 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Y es por esto que en la «Sunday Times Rich List» aparecía la banda como más rica que la propia Reina Isabel II.

Este medio decía contaba que tras recibir los últimos cobros de los derechos generados por la película dirigida por Bryan Singer, los miembros de Queen ahora suman una fortuna de más de 445 millones de libras esterlinas. Una cifra que en el Reino Unido desataba inmediatamente las comparaciones, ya que la verdadera «Queen», la acaudaladísima Reina Isabel II, no tiene tanto dinero: según la última actualización del «Sunday Times Rich List», la monarca de 93 años posee unos 370 millones de libras, 75 menos que la mítica banda británica.

Pero a pesar de este éxito masivo, el guitarrista de Queen, Brian May, ha asegurado la BBC Radio 2 que el grupo no ha ganado ni un penique con la película. «Queen no ha ganado ni un penique con Bohemian Rhapsody», ha dicho May. «Fue una largo trabajo de amor. Como doce años en desarrollo, supongo. Pensábamos que al final saldría bien y nos sentimos bien al respecto, pero no nos dimos cuenta de que lo haría tan bien», ha destacado.

Y en este sentido, el guitarrista ha terminado por explicar: «Es increíble en todo el mundo. Es como una película de un billón de dólares. Me reí el otro día, porque vi en el periódico que nos enriquecimos con esta película. Si lo supieran... Estuvimos con un contable el otro día y todavía no hemos ganado ni un penique por ella. ¿Cómo de exitosa debe ser una película para que ganes dinero? Hay tanta gente involucrada que las personas no se dan cuenta de todas las piezas que hay que encajar». Aunque, por otro lado, hay muchos que opinan que la película les ha permitido volver a estar en el candelero mediático y a subir por ello en enorme magnitud su número de reproducciones en las distintas plataformas.

Por otro lado, M ay quiso elogiar también la actuación de Ramy Malek por la dignidad y realidad con la que encarnó el papel de Freddie Mercury y que le llevó a obtener el Oscar a mejor actor.