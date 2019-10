Muere a los 56 años Kim Shattuck, de los Pixies y The Muffs El próximo 18 de octubre está prevista la publicación del que ya será su último disco, «No Holiday»

La cantante y bajista Kim Shattuck ha fallecido a la edad de 56 años, víctima de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) que padecía, según confirman este jueves varios medios estadounidenses. La artista formaba parte de The Muffs, banda nacida en Los Ángeles en los años noventa, y con la que iba a publicar un nuevo disco el próximo 18 de octubre, con el título de «No Holidays». También formó parte de The Beards, de Las Pandoras, y de los Pixies cuando sustituyó a Kim Deal tras su salida del grupo en 2013.

La noticia fue comunicada por su marido en las redes sociales, donde también han expresado sus condolencias Melanie Vammen, amiga y compañera de Kim en distintos proyectos musicales, y Ronnie Barnett y Roy McDonald, sus compañeros en el grupo The Muffs: «Lamentamos comunicar la muerte de nuestra compañera de banda y querida amiga Kim Shattuck. Además de ser una brillante compositora, guitarrista de rock y cantante/gritona extraordinaria, Kim era una auténtica fuerza de la Naturaleza. Mientras combatía la ELA, Kim produjo nuestro último disco, supervisando cada parte del disco, desde la masterización al arte. Ella era nuestra mejor amiga y tocar sus canciones fue un honor. Adiós Kimba. Te queremos más de lo que podríamos expresar».

Los Pixies aún no han hecho comentarios en redes acerca del fallecimiento de su compañera, pero sí lo han hecho ya otros grupos famosos como Green Day, The New Pornographers o Vivian Girls.