Ketama, en lo alto del podio de Shows on Demand con su gira de reunión

Ketama

En Shows on Demand no sólo se puede solicitar la celebración de conciertos de artistas de moda. También se pueden hacer propuestas de bandas que no están en activo en la actualidad, y cruzar los dedos para que sean escuchadas. En esta ocasión, Ketama, que lleva meses acumulando peticiones, han sido los más votados y ha podido obrarse el milagro. La plataforma se puso en contacto con ellos, y reconocieron que estaban pensando en volver a juntarse. De ahí ha nacido una gira de reunión acompañada por la reedición de su disco más famoso, «De Akía Ketama» con algunos temas nuevos y colaboraciones especiales.

CONCIERTOS GIRA KETAMA «NO ESTAMOS LOCOS TOUR 2019» 23 FEBRERO GRANADA PALACIO DE CONGRESOS

02 MARZO SEVILLA CARTUJA CENTER

09 MARZO SANTIAGO PALACIO DE CONGRESOS

15 MARZO BARCELONA AUDITORI DEL FÓRUM

22 MARZO MÁLAGA MÁLAGA AUDITORIUM CLUB MAC

23 MARZO MURCIA AUDITORIO FOFÓ

05 ABRIL ZARAGOZA AUDITORIO DE ZARAGOZA

06 ABRIL VALENCIA PALAU DE LA MÚSICA

11 ABRIL MADRID CIRCO PRICE

13 ABRIL VALLADOLID AUDITORIO MIGUEL DELIBES

27 ABRIL PALMA DE MALLORCA TRUI TEATRE

30 ABRIL BILBAO PALACIO DE EUSKALDUNA

04 MAYO CÓRDOBA POR CONFIRMAR RECINTO