«Bohemian Rhapsody» Freddie Mercury regresa a tu tocadiscos: todos los detalles de «Never Boring» La caja recopilatoria reúne material inédito y todo su trabajo en solitario

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 17/09/2019 13:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Icónico. Incomparable. Irremplazable. Pero nunca, nunca aburrido. El espíritu de Freddie Mercury es tan esencial en la música popular de hoy en día como lo fue durante su imborrable tiempo en vida. El espectacular éxito mundial del biopic «Bohemian Rhapsody», con ventas ahora cercanas al billón de dólares (su banda sonora acaba de alcanzar el disco de platino en nuestro país), ha sido un poderoso testamento de la presencia de Freddie como líder de Queen. Pero ahora llega un nuevo lanzamiento que muestra todos los registros de su talento y pasiones musicales, y la huella indeleble que dejó en los mundos del pop, la ópera y más.

«Never Boring» se publica el próximo 11 de octubre. Una caja que recoge por primera vez una cuidada selección de la música, imágenes, escritos y entrevistas de Freddie Mercury.

El contenido de la caja - ABC

Extraído del mejor material original disponible, la caja, de edición limitada, consta de 3 CDs; un Blu-ray y DVD con 13 vídeos y entrevistas; un libro de tapa dura de 120 páginas lleno de fotos, muchas de ellas inéditas o poco conocidas, así como pensamientos y citas del propio Freddie, y una introducción escrita por Rami Malek, que ganó un Oscar por interpretar a Freddie en la película de Twentieth Century Fox, Bohemian Rhapsody. También incluye un póster doble con la imagen de Freddie y una pintura original del artista sinestésico Jack Coulter, que ha realizado al escuchar la canción «Mr. Bad Guy».

Los 3 CDs incluyen un nuevo recopilatorio con muchas de las mayores interpretaciones en solitario de Freddie, una edición especial del álbum Mr Bad Guy con una nueva mezcla de los 11 temas, y una edición especial del «Barcelona», su inolvidable álbum en colaboración con la soprano Montserrat Caballé, con la participación de una orquesta al completo. Los Blu-ray y DVD incluyen videos promocionales de Freddie y sus interpretaciones con Caballé, que incluyen ocho que han sido montados de nuevo con muchísimo esfuerzo, extraídos de la película original de 35 mm, para darle una calidad de audio y vídeo extraordinarias.

Estos dos discos («Mr. Bad Guy» y «Barcelona») también estarán disponibles individualmente para su venta en CD, vinilo y digital el mismo día del lanzamiento de «Never Boring».

Recientemente se estrenaba un nuevo vídeo animado, realizado por Esteban Bravo y Beth David, del emotivo tema «Love Me Like There’s No Tomorrow» para conmemorar el 73 cumpleaños de Freddie y la Fundación Mercury Phoenix Trust que lucha contra el SIDA.