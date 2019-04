Disturbed homenajea a sus compañeros caídos Actuarán en Barcelonam, en la sala Razzmatazz esta noche

Con cifras ya irremediablemente inalcanzables en el rock, Disturbed ya siempre formará parte del Olimpo del género, al menos en cuanto a popularidad. Desde su formación en 1996, la banda de David Draiman (voz), Dan Donegan (guitarra), Mike Wengren (batería) y John Moyer (bajista) ha vendido más de 16 millones de copias en todo el mundo, y es la única, junto a Metallica y la Dave Matthews Band, que ha logrado cinco entradas consecutivas en el número uno de la lista Billboard con sus discos.

Debutaron en el año 2000 con su ópera prima «The Sickness», un álbum que fue recibido con unánime aclamación en la escena de hard-rock moderno. Le siguió «Believe», otro record de ventas, que sería el único que vendrían a presentar a nuestro país. Tras lanzar otros dos discos de enorme éxito comercial, la banda entró en crisis y en 2011 se disolvió por un tiempo, durante el que sus miembros se centraron en varios proyectos paralelos, Pero en 2015 regresaron por todo lo alto con «Immortalized», nuevo número uno y Disco de Platino, que incluyó una arriesgada versión del clásico «The Sound Of Silence» de Simon & Garfunkel, que fue nominada al premio Grammy en la categoría de «Best Rock Performance».

Tres años después volvieron al entregar un nuevo trabajo, «Evolution», que a pesar de no lograr el éxito de sus predecesores conquistó un muy meritorio puesto número cuatro tras su lanzamiento, y que además ha servido para que por fin se animen a volver a España.

Adaptados a la era digital

Grabado en The Hideout Recording Studio en Las Vegas, el séptimo disco de Disturbed contiene hits rockeros como «Are you ready?», que ha pegado muy fuerte en las plataformas digitales (está a punto de alcanzar los doce millones de reproducciones en YouTube), y que certifica que el grupo no sólo goza aún de buena salud, sino también que conoce perfectamente las nuevas reglas del juego en la industria discográfica. Sin olvidarse, eso sí, de los amigos rockeros caídos en combate. Tal como ellos mismos han explicado, «Evolution» es «un homenaje a varios músicos fallecidos recientemente», como Chester Bennington de Linkin Park y Vinnie Paul de Pantera, con quienes Disturbed estuvieron de gira a lo largo de sus años de carrera.