La directora de comunicación de SGAE afirma que no citó órganos de la entidad en conversación con ABC

En relación al artículo “La ‘venganza’ de Hevia causa un nuevo incendio en la SGAE”, publicado en ABC el pasado 19 de enero de 2019, manifiesto lo siguiente:

En la conversación mantenida con el periodista que firma el artículo, no pronuncié las siguientes palabras que me atribuye erróneamente a través de un entrecomillado: “Tal vez haya que investigar más adelante responsabilidades en el departamento jurídico o en las actuaciones de las anteriores juntas directivas por estos usos, de ahí que parece mejor que sea así, y se haya encargado fuera la demanda”.

Como respuesta a la pregunta del periodista sobre qué tenía que decir la SGAE respecto a la declaración del socio Pau Dones, en el sentido de que este sistema que ahora se denuncia fue sugerido y aprobado por la SGAE, no señalé a ningún departamento ni órgano de gobierno, actual o anterior. Me limité a decirle, en respuesta a su pregunta, que, si en el curso de la investigación, derivada de la denuncia presentada, se demostrara que la SGAE tiene alguna responsabilidad, tendrá que asumirla.

Y cuando me preguntó si la SGAE había presentado la denuncia a través de un despacho externo y por qué, se lo confirmé e insistí en que se tomó esa decisión, entre otros motivos, por la posibilidad de que en el transcurso de la investigación pudieran derivarse responsabilidades de la propia SGAE. Ante esa eventualidad, entre otros motivos, se tomó esa decisión.

El hecho de que el periodista no cambie la declaración entrecomillada que me atribuye, pese a mi reiterada petición, me obliga a enviar este comunicado con el objetivo de dejar constancia que no señalé a ningún departamento u órgano de gobierno de la entidad. Ruego asimismo que mis palabras sean modificadas en el citado artículo, para que así consten en futuras lecturas de esa información.

Por lo demás, lamento que la SGAE no haya tenido la oportunidad de ofrecer su versión sobre la supuesta “venganza” del presidente de la SGAE, José Ángel Hevia, que da título a la citada información. En el comunicado enviado a los medios el pasado miércoles 16 de enero, en el que se anunció la presentación de la denuncia, se manifestó que “el Consejo de Dirección de la SGAE ha tomado esta decisión en el ejercicio de su responsabilidad y para salvaguardar los intereses de la entidad….tras haber tenido conocimiento de supuestas irregularidades que pueden afectar a personas jurídicas que son socias de la entidad”.

María Penedo

Directora de Comunicación de SGAE

N. de la R.

Publicamos la nota enviada por la directora de comunicación de SGAE por respeto y para que conste su apreciación, pero ello no significa que estemos de acuerdo. Declinamos cambiar el párrafo en la información original, aunque lo enlazaremos con este comunicado. La crónica referida recogía diversas conversaciones con fuentes oficiales y otras que pidieron anonimato, una de las cuales era la portavoz de la SGAE.

Sin embargo, hemos de señalar que la versión de SGAE sobre el Consejo de Dirección que lamenta no haber visto incluida sí quedó publicada en ABC, un día antes, aquí (párrafo que sigue a donde hay un ladillo que dice, precisamente, "Versión de la SGAE").