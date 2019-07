El día que el creador del rock Chuck Berry entró en la cárcel (y no fue la única vez) El 10 de julio de 1979 la estrella mundial fue a prisión por evadir impuestos, antes había estado por atraco a mano armada y después hubo más denuncias y polémicas sexuales

Del estadounidense Chuck Berry (1926-2017) se conocen sus grandes aportaciones al rock and roll y el himno inmortal y pionero del género, «Johnny B. Goode». Otras facetas de su vida son totalmente desconocidas para la mayoría. El cantante fue condenado a ingresar en prisión en tres ocasiones. Hace exactamente cuarenta años, en 1979, el Internal Revenue Service lo acusaba de evasión de impuestos.

Este organismo descubrió que Berry cobró todos los conciertos en efectivo durante la década de los setenta. Ya había sentado precedentes cuando, seis años atrás, las autoridades aduaneras del aeropuerto de Sidney (Australia) le pillaron con una bolsa llena de billetes, en total 50.000 dólares. Finalmente, Berry fue condenado a cuatro meses de prisión y a ofrecer conciertos benéficos como servicio comunitario.

Pero la fama de Berry no comenzó aquí. La primera vez que el artista entró en la cárcel solo tenía dieciocho años. El joven músico se dedicaba a atracar tiendas a punta de pistola en Kansas (Estados Unidos). Pero la policía lo pilló en el momento en que intentaba robar un coche. La cleptomanía del músico le costó la entrada, hasta los 21 años, a una especie de reformatorio conocido como el Intermediate Reformatory for Young Men de Algoa (Missouri).

Su relación con la prisión continuó. El músico, en 1959, conoce a una adolescente apache de catorce años en Juárez (Texas). Berry, creyendo que la chica tenía 21 años, la llevó con él hasta Estados Unidos y allí le ofreció trabajo en su club, el «Bandstand», como camarera. Cuando acabaron su relación, la joven se tuvo que dedicar a la prostitución para ganarse la vida y acudió a la policía. Berry fue acusado de tráfico de menores en la frontera, por la conocida como «Ley Mann». Al músico le condenaron a pagar 5.000 dólares y pasar cinco años en prisión.

Por suerte para Berry, la condena fue reducida a tres años de cárcel, ya que el tribunal encargado de juzgarlo había hecho declaraciones racistas. Esto rebajó la condena del cantante, aunque estos años en prisión hicieron del norteamericano una persona taciturna y fría, una sombra de lo que había sido.

El músico, además, pecó de mal compañero con su amigo y pianista Johnnie Johnson, con quien componía la mayor parte de los temas y al que jamás pagó nada por los derechos de autor. Pero esto parece una minucia en comparación con la condena que casi vuelve a llevar a la cárcel a Berry. En 1990, el cantante fue acusado por –nada más y nada menos– 59 mujeres de observarlas a través de cámaras en los baños de su restaurante, The Southern Air (Missouri). Evitó la prisión por abusos sexuales al acordar pagar a las víctimas más de 1,2 millones de euros.

Con todo esto, el músico fue una leyenda del rock and roll, el precursor de artistas y grupos tan laureados como The Beatles, The Rolling Stones o el mismísimo «rey del rock», Elvis Presley. Sin Chuk Berry, probablemente, estos músicos no habrían existido y el rock and roll no habría pasado a los anales de la historia.