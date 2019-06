Feria del Libro de Sevilla 2019 Ignacio Peyró: «Una barra de un bar es un magnífico sitio para contemplar la vida» El director del Instituto Cervantes de Londres presentó su último libro, una crónica de la buena mesa

Ignacio Peyró llega con la pulcritud de colonia inglesa de un diplomático, a pesar del calor. Director del Instituto Cervantes de Londres, periodista y escritor, es autor de «Comimos y bebimos», un libro que deambula narrativamente por los fogones y bodegas. No le chirría que le llamen en Londres sherry al jerez, y asegura que los vinos españoles están hoy en todas las cartas de los restaurantes londinenses.

¿Es un relato personal?

Es un libro que tiene mas de narración que de recetas. Es una crónica, articulismo clásico, aforismos, es a veces un diario. Es una paella mixta que tu metes muchas cosas y a ver que sale.

¿Es usted un gourmet?

A mi me gusta comer, beber y escribir. Es muy agradable explicar tu vida a través de la comida. Valoro mucho la comida y el buen vino, y todo lo que se forja alrededor de ellos, y también la literatura que nos han dejado.

Antes el que hablaba de comida era un glotón, ahora un intelectual..

Depende, a mi me gustaba mucho gente como Pla o Luján que escribían de comida y eran cultos en todos los ámbitos. En España nos obsesionamos tanto con la comida, con la escasez y la abundancia, que Carpanta es un tipo que sueña con pollos asados, y en al año 1943 se llamó el año del hambre..., lo que debieron de pasar.

¿Enemigo de la comida basura?

No tiraré la primera piedra. Quien no ha ido a un Burguer King.

¿Se puede ver la vida desde la barra de un bar?

Creo que una barra es un magnífico lugar para contemplar la vida. Y creo que los camareros son psicólogos, actores.., hay maravillas.

¿Se decanta más por la cocina tradicional o la fusión?

La cocina es una casa con muchas moradas y debe haber de todo, pero que no me cierren lo bueno de siempre. Lo que no me parece bien es que en Madrid sea más difícil encontrar perdiz a la toledana que sushi de pez mantequilla. Es lamentable.

En Inglaterra no hay sobremesa, eso debe ser como meter el fino en un termo...

Jajaja, no es igual porque no la hacen sobre la mesa, es muy peculiar, te mudan de sitio. A veces te cambian de sitio a la hora del postre y te encuentras con alguien que ni siquiera conoces. Es una cuestión de socializar.

Cual diría que es la comida andaluza más literaria?

Sin duda el jamón, y acompañado de un buen jerez o un fino. Es nuestro gran producto estrella. Sí, el jamón.