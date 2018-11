Margaret Atwood publicará la secuela de «El cuento de la criada» en 2019

La escritora canadiense Margaret Atwood (Ottawa, Canadá, 1939) está escribiendo la secuela de «El cuento de la criada», novela que publicó en 1985 y que volvió a las librerías, con gran éxito, con el estreno de la serie homónima en abril de 2017.

La secuela, titulada «Los testamentos», llegará a España entre finales de septiembre y principios de octubre de 2019 de la mano de la editorial Salamandra, encargada de revitalizar y recuperar la obra de Atwood en España en los últimos años.

El anuncio de la próxima publicación fue hecho, a través de un comunicado, por la editorial británica Penguin y confirmado, poco después, por la propia Atwood en Twitter, donde es muy activa y cuenta con más de 1,9 millones de seguidores: «Sí, efectivamente, para los que me estáis preguntando: estoy escribiendo la secuela de "El cuento de la criada". "Los testamentos" se desarrolla quince años después de la última escena de Offred y está narrada por tres personajes femeninos. Se publicará en septiembre de 2019».

Yes indeed to those who asked: I’m writing a sequel to The #HandmaidsTale. #TheTestaments is set 15 years after Offred’s final scene and is narrated by three female characters. It will be published in Sept 2019. More details: https://t.co/e1umh5FwpXpic.twitter.com/pePp0zpuif