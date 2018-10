S.A.CO Feria de Arte Contemporáneo de Sevilla, suspendida por falta de galerías Se iba a celebrar del 18 al 21 de octubre en Fibes y sólo se han presentado cuatro galerías

Marta Carrasco

La que iba a ser tercera edición de S.A.CO Feria de Arte Contemporáneo de Sevilla que estaba anunciada para los días del 18 al 21 de octubre en Fibes, ha quedado suspendida.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento hispalense a ABC de Sevilla, esta suspensión se debe a que no ha habido interés por participar, al presentarse tan sólo cuatro galerías. «Ante tal hecho, se ha decidido suspender, porque no se puede hacer una feria que no tenga calidad o con poco contenido», añadió el portavoz municipal.

La que iba a ser III edición de la feria fue presentada en noviembre de 2017, tras la suspensión ese año, por el delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, el Gerente de Fibes, Jesús Rojas y el Director General de S.A.CO, Fernando Rodríguez. En la presentación se anunció que la feria tendría en 2018 veinticuatro espacios para galerías y se indicaba en la nota de prensa que, «el área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y Fibes se convierten en socios co-organizadores de S.A.CO, en su terecera edición».

En la página web de S.A.CO no se anuncia aún la suspensión de la Feria, ahora confirmada por el Ayuntamiento, y sin embargo sí se indican algunos objetivos de la misma, como «persigue cubrir esa necesidad de crear un mercado de calidad de arte contemporáneo en la citada ciudad, a la vez que deseamos enriquecer el itinerario expositivo no solo sevillano, sino también de toda Andalucía». Se siguen anunciando los días de la feria, así como los horarios y precio de la entrada, 8 euros, indicándose que, participan «galerías nacionales e internacional especializadas en arte contemporáneo, arte emergente y vanguardias históricas».

S.A.CO Feria de Arte Contemporáneo de Sevilla celebró su primera edición en 2015 con la participación de veinte galerías nacionales e internacionales. Igual número se dió cita en el año 2016. Sin embargo la edición 2017 tuvo que ser suspendida, y parece que esta ausencia ha influido en los galeristas que no se han sentido atraídos por la llamada de la organización para la edición 2018.

En la página web de Fibes, la feria de arte contemporáneo ha desaparecido ya del calendario de eventos.