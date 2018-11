La reflexión de Pérez-Reverte sobre el desprecio de Dani Mateo: «Sonarse con las banderas» El popular escritor no se ha escondido y ha vuelto a dar la cara con uno de los temas que más polémica ha generado recientemente y que mandó ayer al cómico al juzgado

El popular escritor Arturo Pérez-Reverte no se ha escondido y ha vuelto a dar la cara con uno de los temas que más polémica ha generado en los últimos tiempos: la sonada de mocos con la bandera de Dani Mateo. Lo ha hecho en su artículo de cada domingo en el «XL Semanal», en donde califica a Mateo de «un presentador de televisión, cómico o algo parecido».

El novelista señala que no es «imparcial», por su amistad con otros humoristas «desaprensivos» a cuyo lado el fulano de los mocos y la bandera es un pastorcillo de Belén». Pérez-Reverte añade: «Vi a demasiado sinvergüenza envolverse en banderas, como para respetarlas sin reservas, y a demasiada buena gente morir por ellas, como para despreciarlas sin reparos». Y amplía en que nunca se le ocurriría insultarlas.

Este es el inicio del artículo exactamente:

«Hace dos o tres semanas asistí de lejos, aunque con curiosidad sociológica, a la polémica que se desató cuando un presentador de televisión, cómico o algo parecido, se sonó las narices en una bandera de España. Saltaron unos y otros a favor o en contra, haciendo del asunto, como acostumbramos aquí, cuestión de tuyos o míos, de demócratas y fascistas, de bronca y guerra civil. Es un gracioso provocador, decían unos. Es un mierdecilla sin puta gracia, decían otros. Etcétera.

Llevo unos días pensándolo, pero vayan por delante un par de cosas. Una es que no soy imparcial, pues tengo algún amigo humorista vitriólico a cuyo lado el fulano de los mocos y la bandera –que acabó pidiendo excusas– es un pastorcillo de Belén. Sirvan de ejemplo Edu Galán y Darío Adanti, dos desaprensivos que, como dije alguna vez, no respetan ni a la madre que los parió»

