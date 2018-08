Nueva etapa de diálogo entre Colombia y España para el galeón San José tras el viaje de Sánchez El encuentro entre el presidente Iván Duque y el mandatario español despeja el horizonte para una solución acordada que impida la venta a cazatesoros del buque hundido en 1708

Una nueva etapa para el galeón San José ha sido el resultado en el campo de la cultura tras la visita de Pedro Sánchez a Colombia. Después de tres años de tensión por los planes del expresidente Juan Manuel Santos de excavar y vender la mitad de la carga del galeón San José a los cazatesoros, ahora ambos gobiernos, el de Sánchez y el de Iván Duque, buscarán una solución dialogada.

Tras la pregunta sobre cómo habían abordado este tema en el encuentro, Sánchez dijo: «Como cuando tiene un problema familiar, aquí hay dos opciones: decir no me interesa resolverlo y ahí lo dejo, o decir vamos a resolverlo». Para el presidente del Gobierno español, «Iván Duque y yo mismo queremos darle una solución a la cuestión del galeón. Lo que no podemos hacer es empezar por aquello en lo que discrepamos. Hay que trascender. Me ha gustado la coincidencia en el propósito y tenemos que comenzar su solución con una perspectiva completamente distinta a como se ha hecho e el pasado».

En esta nueva etapa, ambas partes no discutirán primero de sus divergencias: «La perspectiva no es si esto es mío o esto es tuyo -aseguró Sánchez-. La cuestión es cómo lo resolvemos para contribuir al enriquecimiento intelectual, histórico y cultural de la humanidad. En ese marco ambos gobiernos manifestamos nuestra voluntad de encontrar una solución».

Este pequeño pero importante paso se ha logrado «por algo tan cotidiano y tan humano de si queremos resolver este problema. Y queremos resolverlo», afirmó Sánchez.

Por su parte Iván Duque ya había anunciado en su alocución inicial una nueva etapa de «cooperación cultural y científica», dos conceptos básicos para la resolución del conflicto sobre el galeón. El presidente colombiano afirmó después que «hay que encontrar las cosas que nos unen y no las que nos dividen. Aproximar la discusión desde el punto de vista de la propiedad no va a conducir a una solución. Lo que se ha abierto es el camino para dialogar sobre cómo una maravilla de la historia de la humanidad puede ponerse al servicio de la humanidad». En opinión del mandatario, «sobre esa premisa podemos encontrar la oportunidad de ponerle grandeza a la conversación».

El punto de inflexión se produce a menos de un mes de la llegada del presidente colombiano Iván Duque al poder. Ya en campaña electoral, el entonces candidato se mostraba contrario al proyecto tejido por Santos bajo secreto de Estado con una empresa de cazatesoros. Duque calificó algunos aspectos como «vergonzosos».

Pero no aclaran si se venderá o no

Sin embargo, ayer ninguno de los dos mandatarios afirmó con rotundidad que no se vaya a vender parte de la carga del galeón, dato importante, fundamental. El propio Juan Manuel Santos, decidió bajo presión detener el proyecto el pasado julio, una medida que fue celebrada por el mundo académico colombiano, que se ha sentido obviado y que puso en marcha diversas iniciativas para hacer comprender al anterior gobierno el error que suponía excavar el San José para vender la mitad de su carga. En un vuelco de película, cuatro días antes de abandonar el poder, Santos reactivó el proyecto, lo cual desató todo tipo de especulaciones sobre un cambio de criterio en el nuevo poder.

Y ese cambio fue confirmado con los hechos por el nuevo presiente. Primero, manteniendo al frente del ICAHN, la institución arqueológica colombiana, al hombre de Santos en el San José, Ernesto Montenegro, cuyo liderazgos es cuestionado. Montenegro no habría presentado las credenciales de titulación necesarias para el cargo, según distintas acusaciones.

En segundo término, Iván Duque cambió sus planes para el Ministerio de Cultura, donde se esperaba una persona con gran conocimiento de temas patrimoniales y sensibilizada con la complejidad del caso. En su lugar, Duque acabó nombrando a la abogada Carmen Inés Vásquez Camacho, una persona especializada en asuntos de participación ciudadana y minorías étnicas, pero vinculada a un importnte naviero que apoyó desde el principio el proyecto de Santos.

La nueva etapa de diálogo que se abre es, desde luego, incompatible con que sigan en marcha los planes que dejó en marcha Juan Manuel Santos para explotar comercialmente el galeón. Después de la buena relación escenificada en la visita de Sánchez, falta saber cómo se concretará este dato.