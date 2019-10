El libro más vendido en Italia: escrito por una bloguera y firmado por una «youtuber» que se declara ignorante Con la ayuda de una escritora fantasma, «Los cuernos están bien sobre todo», de la «influencer» Giulia De Lellis (23) ha obtenido un éxito editorial sin precedentes

Causa sensación en Italia que el libro más vendido, indiscutible número uno en todas las listas de ventas, haya sido escrito por una «ghostwriter» (escritora fantasma), una bloguera que se llama Stella Pulpo, de 33 años, pero esta firmado por Giulia De Lellis, romana de 23 años, una «influencer» youtuber, con cuatro millones de seguidores, que se siente orgullosa de no haber leído un libro en su vida.

El título es «Le corna stanno bene su tutto»(«Los cuernos están bien sobre todo»), editado por Mondadori. En una semana se han vendido 53.674 copias, cifras que están aumentando vertiginosamente. Ningún libro aparecido en los dos últimos años había alcanzado esas cifras en su primera semana de ventas, superando a Stephen King, un éxito como el de Andrea Camilleri cuando publicaba un nuevo Montalbano o Dan Brown en un nuevo capítulo de su trilogía. Tal récord de ventas ha atraído la atención de intelectuales, escritores y analistas que comentan con sorpresa y cierto sarcasmo el extraordinario éxito de la «influencer».

Giulia De Lellis comenzó su aventura hacia la fama participando en el programa televisivo de Canale 5 «Hombres y Mujeres» en el papel de «pretendiente». Ahora, además de Youtuber, suele aparecer en las revistas del corazón como novia del motociclista Andrea Iannone. De Lellis es solicitada como testimonial de moda y cosméticos. Detrás de su éxito editorial está la «ghostwriter» Stella Pulpo, que se define como una «feminista radical». Firma el blog «Memorias de una vagina», creado en el 2011, en el que escribe de igualdad, feminismo, amor, sexo, relaciones, amistad, trabajo…

Explicación del éxito

Pulpo explicó en su cuenta de Facebook cómo nació su extraña colaboración con Giulia De Lellis, dando a entender que ni ella misma tenía confianza en su capacidad como escritora:«Cuando me propusieron escribir un libro con ella pensé que el destino me estaba mandando un mensaje claro: Cambia trabajo, dedícate a la hípica, haz otra cosa… Antes de dar una respuesta, me encontré personalmente con Giulia, para ver si era capaz de ver la justa dosis de empatía necesaria para sentarnos, contar y escribir. Ella buscaba a una persona que le ayudara a contar una historia, y ese es mi trabajo: contar historias. El libro habla de la traición, que lo convierte en un tema universal. El amor y sus complicaciones son un hecho democrático que nos sitúa a todos en el mismo nivel, independientemente del grado de erudición que tengamos».

Stella Pulpo considera que el libro funciona porque contiene todas las fases en las que se pueden reconocer quienes han sufrido una infidelidad: «La desilusión, el asco, la rabia, la separación, el dar la segunda posibilidad después de una caída».

Una Elena Ferrante al revés

Giulia De Lellis se ha marchado de Italia para emprender un largo viaje. No hará presentaciones del libro, como suelen hacer los escritores. No lo necesita, porque su libro seguirá vendiéndose como rosquillas. Es curioso y paradójico. El fenómeno de Giulia De Lellis es justo todo lo contrario de Elena Ferrante. La autora de «Amiga genial» tiene millones de lectores en todo el mundo sin importarles quién está detrás del nombre de Elena Ferrante, porque sus historias son importantes.

En el caso de Giulia De Lellis es al revés: Se trata de una historia minimalista y simple, pero vende porque sus cuatro millones de seguidores en YouTube saben mucho de ella pero quieren siempre saber un poco más. De hecho, cuando se presenta en un programa de televisión sube la audiencia y cualquier pose sexy en Instagram fascina a sus admiradores.

El nivel cultural de Giulia De Lellis se refleja en sus increíbles meteduras de pata. Por ejemplo: «¿Cuál es la capital de África? Egipto». El filósofo Stefano Bonaga al ser preguntado por el libro respondió: «Solo insinuar que yo pueda comprar ese libro me ofende». Ante algunas críticas feroces, Giulia De Lellis ni se inmuta: «Soy ignorante, pero no soy estúpida».