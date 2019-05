SpaceX lanza 60 satélites al espacio para crear su propia red de internet

La compañía de transporte aeroespacial SpaceX lanzó este jueves al espacio los primeros 60 satélites de su proyecto Starlink, con el que busca crear su propia red de internet satelital de alta velocidad.

El lanzamiento de los satélites a bordo de un cohete Falcon 9 se produjo en Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) a las 22.30 hora local (02.30 del viernes GMT).

Aproximadamente una hora después del lanzamiento, el Falcon 9 desplegó en órbita los satélites.

Este era el tercer intento de lanzamiento del cohete después de que las condiciones meteorológicas forzasen la semana pasada a suspender los dos primeros.

El objetivo de SpaceX, empresa propiedad de Elon Musk, es crear con futuros lanzamientos una constelación de satélites que brinden internet a velocidades parecidas a las de la banda ancha a todo el planeta.

Starlink will connect the globe with reliable and affordable high-speed broadband services pic.twitter.com/dWVvPwVWU4