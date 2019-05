Hallan nuevos y desconocidos «puntos calientes» de radiación cerca de Chernóbil

Después de 33 años de una de las peores catástrofes nucleares de la humanidad, el fantasma invisible de la radiación continúa vivo en Chernóbil. Incluso en sitios que no se tenían controlados. Es la conclusión que ha sacado un equipo de investigadores de la Universidad de Bristol (Reino Unido) de una exploración llevada a cabo con drones sobre el Bosque Rojo, a 500 metros del complejo nuclear que sufrió el fallo crítico. Los científicos -englobados, además, dentro del Centro Nacional de Robótica Nuclear de la citada universidad- han creado el mapa más detallado hasta la fecha de la radiación que aún permanece en el bosque, considerado una de las zonas más contaminadas del mundo.

El equipo, liderado por el físico Tom Scott, utilizó dos tipos drones que mapearon 15 kilómetros cuadrados dentro la zona de exclusión de Chernóbil, tal y como han explicado en un comunicado. Se utilizó durante diez días un sistema de láser pulsado conocido como LIDAR para medir contornos en el paisaje mientras se registran los niveles de radiación con un espectrómetro de rayos gamma ligero, a la vez otro dron portaba una cámara para poder fijarse en cualquier cosa que llamara la atención de los científicos.

Using the new #DJI M600 over the Buriakivka area of #Chernobyl. Firstly a scanning LiDAR pod to generate a terrain model, followed by a gamma spectrometer to measure the radiation intensity. Had loads of fun filming from another drone too! @NCNRobotics@UOBFlightLabpic.twitter.com/xPpODC3kPD