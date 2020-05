EE.UU. hará hoy el histórico lanzamiento de SpaceX, si el tiempo lo permite

Si la meteorología finalmente lo permite, la compañía SpaceX está a punto de lanzar la misión «Demo 2», en la que dos astronautas, Doug Hurley y Bob Behnken, harán un vuelo orbital desde suelo americano, y a bordo de una nave americana, por primera vez desde 2011, poniendo final así a la dependencia de la NASA de las naves rusas Soyuz. Su misión es atracar en la Estación Espacial Internacional y probar el cohete Falcon 9 y la cápsula «Crew Dragon», de la compañía SpaceX. Puedes seguir el lanzamiento en directo en el vídeo, sobre estas líneas, a partir de las 18.00 de la tarde.

Este pasado miércoles, apenas faltaban 17 minutos para el despegue y el cohete Falcon 9 ya estaba listo para rugir en la Plataforma de Lanzamiento 39, en el Centro Espacial Kennedy, Florida, testigo de los importantes lanzamientos del programa Apolo. Pero la recién llegada tormenta tropical Berta dificultó las cosas y finalmente la compañía SpaceX suspendió el despegue.

«Había demasiada electricidad en la atmósfera», dijo este viernes Jim Bridenstine, administrador de la NASA, tal como ha recogido « Space.com». «El peligro no es que hubiera una tormenta o algo así, sino que el propio lanzamiento pudiera activar rayos. De hecho, el propio cohete se podría haber convertido en un pararrayos».

El deseo de no convertir un cohete de 70 metros de alto, lleno de oxígeno líquido y queroseno para cohetes, en un improvisado pararrayos finalmente dio al traste con la esperada misión, retransmitida por la NASA en un programa de cuatro horas y que contó con la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hizo una aparición estelar a bordo del «Air Force One».

La NASA y SpaceX volverán a intentar el lanzamiento este sábado a las 21.22 horas, pero es perfectamente posible que la misión se vuelva a suspender en las próximas horas. El último parte meteorológico considera que hay un 50% de probabilidades de que las condiciones sean favorables para un lanzamiento y un 40% de que lo sean mañana, en la ventana de lanzamiento prevista para este domingo a las 21.00. En ambos casos, la lluvia y las nubes son los principales peligros. Por eso, no será hasta este sábado por la tarde cuando se decidirá si finalmente se tratará de lanzar el cohete, como el propio Jim Bridestine explicó en Twitter.

No decision on weather right now for Saturday’s test flight of @SpaceX’s #CrewDragon spacecraft. Will reassess in the morning. #LaunchAmerica