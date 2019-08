Detectan un impacto en Júpiter comparable a una bomba atómica

Júpiter no gana para disgustos. Si una reciente imagen del telescopio espacial Hubble ha vuelto a confirmar que la Gran Mancha Roja está menguando, la pasada semana los telescopios observaron las consecuencias de un impacto en su superficie comparable en potencia a la explosión de una bomba atómica.

El astrónomo aficionado Ethan Chappel (@ChappelAstro) capturó el momento en que un destello aparece en el cinturón ecuatorial sur de Júpiter, y se extingue al cabo de un segundo y medio. El suceso ocurrió a las 06:07 (hora peninsular) del pasado miércoles.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8