Las delirantes teorías de los últimos creyentes en la Tierra plana Un congreso celebrado en Denver reunió el pasado fin de semana a 650 personas que apoyan la causa «terraplanista», entre ellos famosos «youtubers»

ABC Ciencia

@abc_ciencia Madrid Actualizado: 20/11/2018 21:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Cuando escuché por primera vez la idea de que la Tierra era plana me pareció ridículo», afirma Robbie Davidson, un canadiense que, pese a sus palabras, es uno de los mayores defensores del grupo de los «terraplanistas». Aunque pueda parecer una locura, alrededor de 650 personas que comulgan con la teoría de que nuestro planeta es más parecido a una tortilla que a una esfera -y capitaneadas por Davidson- se reunieron el pasado fin de semana en Denver (Estados Unidos) para celebrar su segundo congreso y desmontar todas las evidencias científicas que llevan engañando a la humanidad por siglos.

Al módico precio de 350 dólares (algo más de 300 euros) por dos días de charlas ofrecidas por los principales «youtubers» terraplanistas, así como djs, raperos conocidas a nivel local y gurús del «terraplanismo» en general, la segunda edición de la Conferencia Internacional de la Tierra Plana ha sido todo un éxito, triplicando la asistencia del año anterior. Incluso Logan Paul (conocido por haber grabado un supuesto suicidio en Japón, mofándose de la situación y publicando el video en su canal de YouTube) se pasó por el encuentro y ofreció una charla en la que aseguró «haber salido del armario de la Tierra».

«La mayoría de las personas de hoy se suscriben a la explicación del modelo de globo heliocéntrico de nuestra cosmología se sostienen en que la Tierra gira a 1.040 millas por hora mientras viaja alrededor del sol a 66.000 millas por hora; mientras tanto, todo el Sistema Solar se mueve a través de la galaxia de la vía láctea a 490.000 millas por hora; y la Vía Láctea se lanza a través del espacio infinito a más de 1 millón de millas por hora. Sin embargo, todos los experimentos realizados para demostrar incluso el simple giro de la tierra han fallado», afirman desde su página web oficial sin ofrecer más que un subrayado en rojo y ningún enlace a otras páginas.

Por ello, su objetivo en la conferencia era «descubrir y desacreditar los "hechos" pseudocientíficos, al tiempo de presentar la evidencia real que señala sorprendentemente nuestra existencia en un planeta plano y estacionario».

Argumentos bíblicos

Su principal apoyo para argumentar que la Tierra es plana es la Biblia. La mayoría se proclaman cristianos evangélicos, si bien aseguran que los mayores detractores se encuentran precisamente entre ellos. «La primera vez que escuché la teoría de la Biblia pensé "esto no puede ser cierto" -explica con entusiasmo Davidson para The Guardian- Creía en todo lo demás, como que la Tierra se creó en seis días. Pero, ¿qué hay del resto? No podemos elegir entre creer unas cosas sí y otras no», asevera.

Por el marcado carácter religioso del encuentro (se venden camisetas con el eslogan «la Biblia dice que la Tierra es plana»), entre conferencia y conferencia se reza en los pasillos y se leen pasajes evangélicos que refutan su teoría conspiratoria. «He encontrado más de 200 escrituras que corroboran la idea de que estamos viviendo en una Tierra plana y estacionaria», dijo de forma rotunda Nathan Roberts, uno de los muchos «evangelistas cosmológicos» que hablaron en el evento, quien también cargó contra la NASA, los francmasones y Elon Musk como principales perpetuadores de la gran mentira plantaria.

Las mentiras de la NASA

Pero, ¿cómo han logrado mantener la venda sobre los ojos de la humanidad? Según la misma página web, las agencias espaciales gubernamentales se toman «libertades creativas» a costa de los impuestos de los ciudadanos para producir «materiales engañosos». Entre los métodos más utilizados están las imágenes creadas a partir de un programa informático, como Photoshop; representaciones artísticas «reconocidas por la NASA»; o fotos tomadas a partir de una lente de ojo de pez «que produce un aspecto curvo».

Para desmontar toda esta conspiración, y a pesar de que crecieron «creyendo en un modelo heliocéntrico», «después de una extensa experimentación, análisis e investigación, hemos llegado a saber que la verdad de nuestra cosmología no es la que se nos ha dicho», concluyen en su web. Sin emabrgo, quieren mandar un mensaje de tranquilidad al planeta: no nos caeremos por el borde. «Aunque existen varios modelos dentro de la comunidad de la Tierra plana, el más comúnmente representado es el de un disco circular y la Antártida a nuestro alrededor, que sirve como barrera en forma de pared de hielo».