Aterriza de emergencia la Soyuz con dos astronautas a bordo tras un fallo en el despegue

La nave Soyuz MS-10, con el cosmonauta Alexéi Ovchinin y el astronauta de la NASA Nick Hague a bordo, ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia después de un fallo en los cohetes impulsores tras el lanzamiento de la nave, según han informado diferentes agencias de noticias rusas. La NASA ha confirmado que está en contacto con la tripulación a bordo de la cápsula y que ambos se encuentran en «buenas condiciones». La cuadrilla de rescate llegará a los astronautas en hora y media, según las mismas fuentes.

Una hora más tarde después del aterrizaje de emergencia, Ovchinin y Hague han sido rescatados por los grupos de salvamento y se encuentran en buen estado, según informaron fuentes oficiales. «El equipo de rescate ya localizó a la tripulación. Los médicos no detectaron lesiones ni a Alexéi Ovchinin ni a Nick Hague», han afirmado las mismas fuentes. Estas informaciones han sido confirmadas también por la NASA, quien dijo que el estado de ambos cosmonautas «es bueno».

Los astronautas, que ya han sido sacados de la cápsula que aterrizó en medio de la estepa kazaja (concretamente a unos 20 kilómetros al este de Dzhezkazgan, Kazajstán) serán trasladados al hospital para someterlos a los pertinentes exámenes médicos.

«Confirmando de nuevo que el lanzamiento de Soyuz MS10 de hoy entró en un modo de reingreso balístico un poco después de su lanzamiento alrededor de las 3:47 am hora central (4:47 am EDT / 0847 GMT)», ha asegurado la portavoz de la NASA, Brandi Dean. En las televisiones norteamericanas ha explicado que este percance supone que «la tripulación no irá a la Estación Espacial Internacional hoy. En cambio, llevarán a cabo un aterrizaje de emergencia y regresarán a la Tierra».

The crew is returning to Earth in a ballistic descent mode. Teams are working to obtain additional information from our Russian partners. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uDsTipic.twitter.com/kWigYS1gU4