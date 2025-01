Yuyu, sobre su vuelta al Carnaval de Cádiz: «Antes se le daba caña a todo el mundo y ahora no porque se enfada un sector y eso es lamentable»

José Guerrero Roldán 'Yuyu' anunciaba hace un par de días su regreso al Concurso del Falla del Carnaval de Cádiz. Desde ese instante hacía felices a sus numerosos seguidores y amantes del Carnaval y de la chirigota, que tras más de una década de ausencia, volverán a ver sobre las tablas del coliseo gaditano a quien es sin duda uno de los grandes maestros del noble arte de hacer reír. Yuyu regresa con ganas, con ilusión y con el objetivo de dejar buenas sensaciones entre la gente con esa forma de hacer humor tan única como la que lleva a cabo este autor consagrado que será uno de los más esperados en el próximo COAC 2025.

La vuelta del Yuyu al Concurso del Falla no es algo que haya decidido a bote pronto. El autor de Carnaval y presentador de Canal Sur reconoce que «nunca cerré la puerta a volver. Pero más en serio la cosa se empezó a mover en febrero desde que se hizo lo del Carnaval de Cádiz en Sevilla en Fibes y allí se coló la chirigota con la antología. Entonces se empezó a mover la historia por parte del grupo y en luego en casa igual... Era un problema que tenía que vencer la conciliación familiar y laboral con la chirigota... Pero mi mujer me ha animado mucho y decidimos que este era el año para hacerlo».

De momento José Guerrero Roldán 'Yuyu' no desvela el nombre ni el tipo de la chirigota. «No es por secretismo, es que igual en un mes la idea puede variar, entonces de momento prefiero no anunciarlo, no lo veo necesario. Tengo la idea clara, parte del repertorio hecho, cuplé, estribillo...». Sí apunta que este grupo estará formado en su mayoría por sus antiguos componentes. «La mitad son de los Tampax Goyescas y hay algunos más de otros años. El 85 o 90% son gente de siempre y, bueno, hay alguna incorporación más porque algunos no pueden estar por motivos laborales, personales y demás».

En cuanto al tema de ensayos, Yuyu ha dado el paso tras tener el compromiso de su grupo. «Teníamos que hacer algunos ensayos en Sevilla y estar entre Sevilla y Cádiz. Esa es la forma en la que yo puedo sacar la chirigota por trabajo y familia. Si la gente mía se comprometía a ensayar mitad y mitad y tirábamos para adelante. Es hacer un esfuerzo gordo de cuatro meses pero va a merecer la pena».

Vuelve al Falla el Yuyu de siempre

La expectación que genera su regreso al Carnaval de Cádiz será a buen seguro correspondida con ese humor surrealista y cotidiano que caracteriza al Yuyu. El propio autor comenta que «no tengo intención ninguna de cambiar de estilo. Otra cosa es que la gente lo vea distinto... La chirigota estará alejada de polémica. Si es crítica, será humorística. No tiene más. Por lo menos, mi intención ha sido hacer lo mismo que todos estos años». No obstante José Guerrero Roldán 'Yuyu' es más que consciente de cómo ha evolucionado todo. «Ahora es muy distinto. La gente se ha polarizado y digamos que no hay punto medio. O eres de un partido o de otro; o eres malo o bueno... El regular no cabe y eso influye. Porque a la gente le gusta cuando bromeas sobre los demás pero no sobre lo suyo. Antes se le daba caña a todo el mundo y ahora no porque se enfada un sector y eso es lamentable».

En ese sentido y analizando el momento de la modalidad de chirigotas, afirma el Yuyu que en estos años ha «echado en falta un relevo generacional que ha habido en comparsas. Por ejemplo, en la Final de Chirigotas siguen los de hace treinta años: el Sheriff, el Selu... Ha habido apuntes, cosas graciosas, simpáticas, flor de un año o de dos... Pero no meterse en la élite. De cara a 2025, al Concurso, además de mi vuelta estará el Canijo, Remolino... gente que ya estábamos...». El autor insiste en que «a la chirigota le hace falta relevo generacional. En los años noventa había noventa chirigotas y treinta comparsas y ahora es al revés porque la chirigota es muy difícil. Es muy difícil hacer reír. Que hacer una buena comparsa también es muy difícil. Pero por entenderlo, Juan Carlos decía que se sentía más cómodo haciendo comparsas porque se liberaba de la presión de hacer reír. Y hay gente que se ha refugiado un poco en la comparsa por esa idea que es más cómodo el no tener que hacer reír».

Desde que anunció su regreso al Carnaval de Cádiz, al Yuyu no paran de llegarle felicitaciones y muestras de cariño y alegría. «Cuando pensé que ya iba a comunicar la vuelta, lo primero que se me pasó fue la cantidad de gente que se iba a alegrar. Hay muchísima gente a la que le ha gustado mi chirigota y sabía que le gustaría volver a verla. Eso ha influido mucho en la decisión de estar de nuevo en el Falla», comenta un Yuyu que concluye con un único deseo: «Llevar una chirigota que le gusta a la gente. Que diga que es una buena chirigota. Lo demás ya vendrá y ya estaremos en la calle la semana de Carnaval que espero que sea maravillosa».