El último papelillo: el podcast de LA VOZ y Cope analiza la sesión del jueves 30 de enero en el COAC 2025

Ya se puede escuchar un nuevo programa de El Último Papelillo, el podcast de La Voz de Cádiz y COPE que analiza el Concurso del Falla 2025.

En esta ocasión ha tenido lugar una tertulia dirigida por el presentador, Rubén López, con José Juan Ramos y Alicia Pérez Fopiani.

En esta ocasión se ha analizado la sesión del pasado jueves 30 de enero destacando las actuaciones tanto de la comparsa Payaso, de Nene Cheza y José Luis Zampaña, como del coro de Chiclana y la comparsa de Palmira Santander, escrita por su hermano Manolín y Manolo Cornejo.

Los tertulianos José Juan Ramos, colaborador habitual de COPE, y José María Aguilera, de La Voz de Cádiz, han señalado la mediocridad del resto de las agrupaciones de esta pasada función.

Con la vista puesta, por supuesto, en la actuación de este viernes, donde el plato fuerte será, sin duda, la chirigota de Antonio Álvarez Bizcocho, Los hermanos del Buen Fin, además del regreso de la comparsa de Marta Ortiz , La Valla, herederas de aquella La valla: las 'We Can Do' que revolucionaron el Falla e incluso pasaron a la Gran Final.

Y también en el horizonte el fin de semana donde habrá un puñado de buenas agrupaciones como la chirigota de Kike Remolino o la comparsa del Jona.

Para terminar, el director del programa, Rubén López, puso algunas de las coplas más destacadas de la sesión de ayer.