Quién canta hoy jueves 30 de enero en el COAC 2025: orden de actuación de la octava sesión de preliminares en el Teatro Falla de Cádiz

A escena este jueves 30 de enero la octava sesión de preliminares del COAC 2025 en el teatro Falla, una sesión que no cuenta con grandes nombres propios pero que puede ofrecer alguna sorpresa del certamen.

Un coro, dos chirigotas y tres comparsas actuarán a lo largo de la tarde noche. La única agrupación cabeza de serie es la comparsa de Nene Cheza y Zampi: ¡Payaso!

Coro: LEY NATURA 1 • Localidad: Chiclana de la Frontera (Cádiz) 2 • Autoría letra: Álvaro García Gómez 3 • Autoría música: Jesús Rivera Romero 4 • En 2024: No salieron

20:10: Coro 'Ley natura'. El coro de Chiclana regresa al Concurso del Falla tras un año de ausencia bajo el nombre de 'Ley natura'. Al frente de la agrupación se encuentra Jesús Rivera y la gran novedad de cara a este COAC 2025 reside en la autoría de la letra, que cae en manos de Álvaro García Gómez para estrenarse en la modalidad tras una dilatada trayectoria en chirigotas.

Comparsa: LOS PLUMERITOS • Localidad: Sevilla

• Autoría letra: David Campano Gómez

• Autoría música: Jesús Bou Mora

• En 2024: Los despojaos

20:45: Comparsa 'Los plumeritos'. La comparsa de David Campano y Jesús Bou para el Concurso del Falla de 2025 es 'Los plumeritos'. El objetivo no es otro que superar la fase de preliminares, algo que no se pudo hacer en el COAC 2024 con 'Los despojaos'.

Chirigota: MARTIN EL ENCANTADOR • Localidad: Cádiz

• Autoría letra y música: Isaac Lavi Márquez

• En 2024: No participaron

21:20: Chirigota 'Martín El encantador'. La nueva chirigota de la calle Lubet del barrio de la Viña para el COAC 2025 cuenta con la autoría de Isaac Lavi. Participará con la apuesta 'Martín el encantador'. Tanto la letra como la música corren a cargo de Isaac Lavi Márquez.

Comparsa: ¡PAYASO! • Localidad: Cádiz

• Autoría letra: José Luis Zampaña Quintero

• Autoría música: José Antonio Cheza Martínez

• En 2024: La resbalaera, una comparsa de toda la vida

21:55: Comparsa '¡Payaso!'. La comparsa de Nene Cheza y Zampi para el Concurso del Falla de 2025 se presenta sin añadir al nombre «una comparsa de toda la vida», tal y como venía siendo habitual para remarcar su estilo. El nombre es simplemente '¡Payaso!' y atrás queda la polémica actuación en el COAC 2024 con 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida', agrupación que alcanzó las semifinales tras dejar pasodobles de los que se habló mucho, mucho, mucho.

Chirigota: LOS QUE TIENEN EL CIELO GANAO • Localidad: La Rinconada (Sevilla)

• Autoría letra y música: Jesús Martínez Mestre

• En 2024: No participaron

22:30: Chirigota 'Los que tienen el cielo ganao'. La chirigota del Suso para el Concurso del Falla de 2025 no es otra que 'Los que tienen el cielo ganao'. La agrupación vuelve al Falla tres años después de su última participación, que fue en 2022 con 'Yo no me quito del medio'.

Comparsa: LA MAJADERÍA • Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Manuel Lorenzo Cornejo Puente y Manuel Santander Grosso

• Autoría música: Manuel Santander Grosso

• En 2024: Las herederas

23:05: Comparsa 'La majadería'. Cuarta apuesta consecutiva de la comparsa de los hermanos Santander, Manolín y Palmira, junto a Manuel Cornejo en este COAC 2025 que arrancó el pasado jueves 23 de enero, hace justo una semana. En la pasada entrega llegaron a los cuartos de final con 'Las herederas'.