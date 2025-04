La noche en que la familia Romero Castellón 'alquiló' el Teatro Falla

Iván, Borja y Yerai Romero Castellón tomarán esta noche de lunes el Gran Teatro Falla. El destino caprichoso los ha juntado en la misma sesión: la comparsa y el cuarteto de Iván y la chirigota de los dos menores. «Igual que hay amigos que alquilan una pista de pádel, nosotros hemos alquilado el Falla. Y le vamos a dejar cantar al Chapa» (que sale este lunes también con Los renacidos).

Se lo toman a guasa. No puede ser más casual. El propio Iván recuerda el día del sorteo. «Nunca había ido pero ese día fuimos. Y a medida que iban saliendo los nombres y no llegaba mi comparsa, que era cabeza de serie, ya me fui temiendo la coincidencia». Su aparición provocó la risa nerviosa de los presentes.

Iván le saca punta a esta circunstancia. «Lo bueno es que con una entrada ves a las tres agrupaciones. Así que nuestros familiares se ahorran tiempo y dinero». El cuartetero, primer premio en el pasado Concurso de 2020, saca adelante uno nuevo en la modalidad con Leo Power y Miguel, pero además mantiene su autoría en la comparsa, que se ha consolidado entre las semifinalistas. Y los niños se mueven entre chirigotas, comparsas y cuartetos con suma facilidad.

Cualquiera diría que se trata de una saga de carnavaleros que se remonta casi a los orígenes de la fiesta, pero su árbol genealógico es cortito. «Nada más que Manolete o mi tío el Pellejo. Pero mi padre no sabe siquiera si saco una comparsa o un cuarteto, y mi madre no ha salido nunca». Eso sí, es la más critica. No tiene piedad con ninguno de los tres. «Le pone pegas a todos por igual. A todos los hermanos. Hemos puesto boca abajo el Teatro y nos ha dicho: 'Bueno, está gracioso'», comenta con guasa el mayor de los Romero.

Entre los tres no habrá competencia pues tocan cada uno un palo diferente este año. «De todas formas, nunca la hay. Yo le hago cosas a mi hermano, ellos me ayudan en lo que necesito. La verdad es que no hay nada de competencia». Esta noche volverán a juntarse. Como en Navidad. Como buenos hermanos.