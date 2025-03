Juani pasa de las redes sociales y el gallinero a las tablas con los Molina

Ha sido una de las imágenes del concurso del Carnaval de Cádiz. El COAC es un espectáculo a ambos lados del escenarios como confirman fenómenos como el de Juani, la mujer que se hizo viral en redes sociales por describir, de una manera satirona, cómo era su yamentiende para mandar un recado a Vox.

Juani, en el vídeo que le grabó Onda Cádiz, ha dado la vuelta a España. Fue por eso que la chirigota de los Molina, 'Con la verdad por delante, los sinceros', afirmaba en su primer cuplé que el cuplé más gracioso del Concurso «lo ha cantado la Juani en el gallinero». Y sorprendieron al teatro Falla con la salida de Juani a escena ante el alborozo del público.

«Después del vídeo me ha buscado mucha gente por redes sociales, yo todo lo que he visto han sido respuestas buenas; me dicen que alguno se ha metido conmigo, me han dicho que era muy ordinaria... pero mis amigos les han contestado», contaba Juani tras las actuación.

Ella confiesa que cuando cantó el cuplé de la ilegal del año 2020 Mirando pa'Rota su gran preocupación «era lo que le podía a caer a las niñas de la chirigota». Y es que una vez que salió en la tele «el teléfono paraba de sonar». «Pepito (el Caja) me dijo que cantara algo y le dije 'tranquilo, que no va a ser de pelo», ríe.

En la cuarta sesión de Cuartos del COAC, Juani saltó a las tablas del Falla «y con mi chirigota, la de Los Molina, con lo que yo los quiero». En cuanto al resto del Concurso, Juani avisa de que tiene entradas para Cuartos y para las tres Semifinales. «Yo de siempre la he liado en el gallinero, me gusta animar la sesión».