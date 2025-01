Antoñito Molina: «Es un año muy bonito porque vuelven chirigotas importantes con las que hemos crecido»

La Chirigota de Cádiz Que sea lo que Dios quiera, chirigota del pregonero Antoñito Molina actuaba este martes en el Falla. Tras su paso por el escenario Molina comentaba que las primeras sensaciones. «Muy bonita, la verdad es que muy bien, muy feliz, como lo decía antes el compañero y la compañera, de poder llegar otra vez a las tablas con tu repertorio, con tu tipo, con tu idea, con la ilusión de volver a cantarle a Cádiz y de seguir compartiendo ese sueño que compartimos desde hace ya muchísimos años, estos amigos de Rota«.

Se dice que segundas partes nunca fueron buenas pero el año pasado con El niño de Isabelita, fue un auténtico triunfo... «Fue un año muy bonito para la chirigota, fue un año grande porque yo creo que fue la primera vez que la chirigota conquista un montón de gente después de la calle, ¿no? Y fue, bueno, aquí vivimos tres pases mágicos, nunca habíamos pasado semifinales, el año pasado fue la primera vez, entonces eso fue todo muy bonito, un año, yo diría que inolvidable y ojalá que no irrepetible, pero sí creo que no lo vamos a olvidar nunca«.

En cuanto a compaginar la chirigota con la función de pregonero aseguraba que «la verdad es que muy bien, no tienen a que ver una cosa con la otra, a las diez de la noche me pongo de chirigotero allí y por las mañanas me levanto con un café, me pongo con el pregón, que es una cosa que me tiene por supuestísimo súper ilusionado, súper responsabilidad máxima, bonita, experta a la altura de lo que merece Cádiz, y sobre todo en el pregón les aclaro lo que yo creo que es el carnaval y es Cádiz, que es muchísimo más de lo que la gente se cree«.

En cuanto al hecho de que esté acostumbrado a los escenarios, a los baños de masa, y lo que siente en el Falle en el escenario comenta que «yo creo que he cantado fatal porque iba con los labios sequitos, claro, te pones malo, yo el peor, eres el peor, es que me pongo nervioso, pero de nervios bonitos, la verdad, de nervios bonitos«.

Y sobre un deseo para finalizar este concurso... «le pido salud para mí, para todos mis compañeros, para todas las agrupaciones que estén viniendo, que creo que es un año muy bonito porque vuelven muchas chirigotas importantes con las que nosotros hemos crecido y nada, y ojalá pueda seguir el concurso todo lo que podamos y preparar los siguientes pases con la ilusión de estar y de volver. Y poco más, o sea, salud y que los grupos que vengan y la gente que venga lo haga con ganas de disfrutar y con grandes repertorios para sernos disfrutados porque al final nosotros somos aficionados antes que otra cosa, ¿sabes? Así que todo lo bueno que venga es bueno para nosotros«.