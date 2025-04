Vizcaíno: «Creemos en un fútbol con las mismas posibilidades para todos»

58 años cumple este jueves 21 de diciembre Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz CF. Así se lo recordaron en DAZN durante la previa del Cádiz - Real Sociedad. Y el máximo dirigente del equipo gaditano pidió un deseo: «Merecemos ya la victoria. Hemos pasado un mes complicado ante rivales directos en su campo y hemos competido bien».

Cuestionado sobre posibles fichajes en el mercado de invierno tras conocerse la lesión de Roger Martí, el presidente del Cádiz CF fue claro: «Tenemos en mente hacer cero fichajes en invierno. Contamos con una gran plantilla y con gente muy implicada. Queda mucho para el mercado de invierno y vamos a dar la oportunidad a jugadores importantes, que no han jugado mucho para que tengan su oportunidad y demuestren su valía».

Y no podía marcharse Manuel Vizcaíno sin responder a la pregunta del día: ¿Qué piensa sobre la Superliga? «El Cádiz CF opina que el fútbol enlatado y para unos pocos es ilusorio. Así pensamos el 99 por ciento de los clubes de LaLiga. Me quedo con las palabras de Infantino. No ha cambiado nada porque las competiciones del futuro las organizarán UEFA y FIFA. Creemos en un fútbol con las mismas posibilidades para todos. En ese fútbol confiamos».