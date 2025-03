Unai Núñez: «Frente al Cádiz CF hay que hacer bueno el punto de Valencia»

«Todo el mundo quiere ganar en casa y el que quiere salir de ahí se tiene que hacer fuerte en casa. Para ello tiene que sacar los máximos puntos posibles. Queremos ganar y que la afición se lleve una alegría. La merece la gente y la merecemos nosotros». Con esa premisa afronta el Celta su encuentro del próximo lunes a las 21.00 horas en Balaídos ante el Cádiz CF. Lo dice Unai Núñez, pero podría decirlo cualquier jugador de la plantilla celeste.

El defensa central vasco del equipo gallego avisa que para ganar este lunes hay que proponer cosas. «El Cádiz CF suele juntarse mucho defensivamente y también salir a las contras. El equipo que quiera llevarse los tres puntos tendrá que proponer algo más porque entonces no se jugará nada y no habrá partido», destaca.

Unai Núñez es habitual en las alineaciones de Rafa Benítez y en el once titular espera estar ante el Cádiz CF. «Salí de Bilbao porque quería tener protagonismo y en el Celta estoy satisfecho. Es importante que hayan confiado en mí los tres entrenadores que he tenido. Nunca veréis que baje los brazos. Me considero muy trabajador», aclara.

Una cita directa

Y en el Celta quiere sellar una nueva permanencia en Primera. Para eso hay que ganar y el equipo olívico no lo consigue desde hace tres meses. Fue en la cuarta jornada en Almería. La misma jornada de la última victoria del Cádiz CF en LaLiga. «Hay que darle mérito al punto conseguido en Valencia porque hicimos un buen partido defensivamente. Llevábamos mucho tiempo trabajando para no encajar goles. Ahora hay que hacer bueno este punto el lunes en casa ante el Cádiz CF», señala Unai Núñez.

Por último, Unai Núñez, que después visitará su Sestao natal con motivo de la Copa del Rey, advierte: «No nos enfocamos demasiado en la clasificación. Estamos en la zona baja, pero ganando podemos superar a dos rivales. Es un enfrentamiento directo. Nos viene bien el hecho de que los equipos de abajo no estén puntuando».