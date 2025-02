El Sportech cadista, ¿en El Puerto?

Sin aparantes avances en las últimas semanas y meses desde que se presentara por todo lo alto en el mes de octubre, el proyecto estrella del Cádiz CF, el Sportech City, ha encontrado un notable aliado en El Puerto de Santa María y su alcalde, Germán Beardo.

Reconocido cadista y futbolero (fue futbolista en su día), el edil portuense tiende la mano al Cádiz CF para que su iniciativa de una apuesta por la industria blanca y el deporte, con los puestos de trabajo que todo ello conlleva, deje los terrenos de Delphi, donde hay multitud de trabas burocráticas, y se asiente en El Puerto de Santa María.

«Siempre he dicho que el Cádiz es una empresa tractora de la provincia. La industria digital, social y deportiva también genera empleo en la provincia, el Cádiz es una referencia en ese tipo de industria y El Puerto tiene el suelos sobrados para cualquier tipo de actuación que venga a generar empleo«, ha expresado el regidor en los micrófonos de Radio Cádiz, añadiendo que «El Cádiz, en El Puerto, tiene las puertas abiertas para cualquier proyecto que quiera».

Y tras este ofrecimiento ha llegado el agradecimiento de un Manuel Vizcaíno que recuerda lo que supone el proyecto del club gaditano.«Le agradezco a Germán por esa visión de provincia, de Bahía y nos considere un motor industrial capaz, como hemos demostrado, que somos de los pocos en ofrecer puestos de trabajo».

De todas manera insiste en que el Cádiz tiene por el momento la idea de seguir apostando por los terrenos en Puerto Real. «Estamos centrados en los terrenos que son nuestros, los que hemos comprado, que ofrecemos para que crezcamos todos de la mano y crear industria y puestos de trabajo, que es lo que necesitamos y no tanta palabrerías. Con hechos demostrar lo que somos capaces de hacer».

Vizcaíno llama a apoyar la idea, dejando caer que todavía hay personas o instituciones que no confían en lo que el Cádiz CF pretende hacer en Delphi. «Hay que demostrar con hechos lo que somos capaces de hacer porque el fútbol es una industria y eso no es solo un martillo y una pala; tenemos el ejemplo de Málaga, que se está encumbrando con las nuevas tecnologías como alternativa. La gente no come con palabrería y sí con proyectos sólidos y con una industria como la del fútbol que crece«.

Recordó también que «las administraciones nos han apoyado. El gobierno de España, la Junta, el Ayuntamiento de Cádiz, siempre han estado de acuerdo con la iniciativa. A veces no nos creen, o no nos quieren creer, pero son las menos».

Y aunque no está defraudado con nadie, destaca que todavía hay algún incrédulo. «Las instituciones creo que no están apoyando. Obiamente hay voces que son las menos que no nos creen o no nos quieren creer».