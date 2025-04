Regalos como obstáculos

Una jornada menos. El calendario liguero avanza y, a medida que los partidos se suceden, el Cádiz agota el tiempo para continuar una temporada más en la máxima categoría del fútbol español. Mauricio Pellegrino ha ido añadiendo, de forma muy progresiva, ciertos matices para amoldar el bloque de Sergio González a uno en el que plasmar su estilo de juego y sus características, no muy alejadas de las del catalán. De hecho, adoptó una línea muy continuista, respetando a su antecesor en el banquillo a y todos aquellos automatismos que, lejos de dar resultados, ya estaban implantados en la plantilla. Sin hacer ruido, manejando bien los tiempos y auspiciado por la incorporación vital de Juanmi en el frente de ataque, el técnico argentino parece haber dado con la tecla en varias cuestiones que se le atragantaban al equipo durante el curso.

Principalmente porque, tal y como se encarga de repetir por activa y por pasiva en cada rueda de prensa, este Cádiz CF sí muestra capacidad para ganar partidos. El equipo vuelve a creer que es capaz de competir y de vencer a cualquier de esta liga, y así se ha demostrado en los últimos partidos. Ante el Celta y ante el Rayo los amarillos lograron sacudirse de los golpes rivales iniciales para sumar al menos un punto que los ha mantenido vivos a nivel clasificatorio. Posteriormente, frente a todo un Atlético de Madrid, el equipo funcionó y, más de seis meses después, sumó tres puntos en el casillero para reengancharse de forma total en la pelea por la permanencia. Luego llegó la Real Sociedad, en la que un auténtico regalo con lazo incluido puso muy cuesta arriba el choque para los de Pellegrino.

No podría considerarse como algo habitual, pero la realidad es que el error individual de Ledesma en Vallecas y la falta de concentración generalizada en el tanto de Merino en Anoeta han repercutido muy negativamente en la marcha del equipo. Y eso es algo que no se puede permitir, ya que, a pesar de haber mejorado las prestaciones ofensivas, al Cádiz no se le caen los goles y cualquiera que reciba supone una losa tremenda para optar a los tres puntos.

Frente a la Real Sociedad el cuadro amarillo volvió a demostrar su capacidad de generar ocasiones y acercamientos, y un error criminal de todo el equipo echó por tierra todo el trabajo de la semana. «Las distracciones marcaron el devenir del encuentro. Nos habían creado algún peligro, pero el gol llega de la manera más inédita. Tuvimos opciones en el primer y el segundo tiempo, pero el segundo gol nos hizo mucho daño. Hemos competido bien, pero con rivales de este calibre necesitas no cometer estos errores. Ante equipos de este nivel hay que ser efectivos«, manifestaba Mauricio Pellegrino tras el encuentro.

El fútbol son detalles y, en la situación en la que se encuentran los amarillos, evitar cualquier concesión es decisivo para, a posteriori, lograr o no lograr el objetivo de la permanencia. Luego, quien dictaminará sentencia será la pelotita. Esa que a veces entra y otras no. Pero, al menos, el Cádiz se ha acercado a que acabe en la red de la portería rival. Eso sí, no más regalos.