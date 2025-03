Maxi quiere sonreír en el Cádiz CF

Ver sonreír a un delantero siempre es buena noticia. Lo es porque de los goles viven los equipos y si los que los tienen que meter están tristes, apesadumbrados y sin confianza, pues chungo cubata. Así estaba el delantero Maxi Gómez hasta este pasado jueves en Sanlúcar, donde por fin marcó un gol aunque su importancia sea cero.

Sin embargo, dicen los que entienden, que para que un delantero vaya recuperando la confianza siempre es bueno que se acostumbre a marcar, aunque sea en un entrenamiento, en una pachanga, en un amistoso sin luz. Da igual, todo vale para levantar la fe que anda perdida.

Maxi Gómez ha sido el fichaje más ilusionante del pasado verano, pero su rendimiento hasta el momento es inversamente contrario. Decepcionante es poco hasta ahora la labor que está llevando a cabo un delantero que cuenta con la edad idónea para salir, 27 años.

Sobra decir que su gol ante el Atlético Sanluqueño no vale nada, pero no es malo que el charrúa, que acaba de ver como su selección bailaba a la campeona del mundo sin él en la convocatoria, vaya apreciando bien cuál es el camino del gol. Mientras sus compatriotas jugaban en Argentina para ganar a Messi y compañía, a él le tocaba bajar al barro para medirse a un Primera RFEF. Puede que esa rabia por no entrar en la última lista de convocados firmada por Marcelo Bielsa le viniera bien para comenzar a ganarse de nuevo la confianza del loco de Rosario.

Pero antes que la del seleccionador de su país, al que se debe es al entrenador del Cádiz CF, quien le ha quitado la titularidad tras varios encuentros en los que Maxi ni estuvo ni se le esperó. El ex de Valencia y Celta pudo marcar en San Mamés, pero su lanzamiento tras pase de Robert Navarro acabó en las manos de Unai Simón para lamento de muchos cadistas que esperaban muchísimo más de un hombre de área al que se encuentra en todos lados menos en el área.

Puede que no estén adaptándose bien al sistema de Sergio, puede que no esté en su mejor momento, puede incluso que esté pasado de peso, lo que no puede es tirar la toalla. Y para confirmar que no lo va a hacer tuvo el acierto de marcar en el último amistoso del cuadro gaditano.

Maxi Gómez ha jugado hasta ahora un total de 9 partidos de Liga y uno de Copa acumulando 508 minutos de desesperación para muchos de sus aficionados. Hasta el momento ha jugado solo cinco encuentros como titular, y tampoco es que se lo mereciera mucho a decir verdad. Sin embargo, la lesión de Roger le abrió las puertas de una titularidad que se ha vuelto a cerrar tras sus malas actuaciones.

Su gol en El Palmar fue de los que se le piden. Era el minuto 58 de partido cuando recogió un balón rebotado desde la frontal para que el charrúa recuperase parte de ese instinto que debe hacer despertar cuanto antes. Si lo consigue, volverá a sonreír para bien de todos.

