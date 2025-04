¿Se subestimó la Copa?

El ejemplo se puso un día antes en San Sebastián, muy cerquita de donde se dio el colapso del Cádiz CF, en Irún. Imanol Alguacil, técnico de la Real, hablaba pormenorizadamente en la previa de su encuentro copero ante el CD Cazalegas, equipo de Regional Preferente. El técnico vasco habló largo y tendido e hizo un análisis profundo de los determinados sistemas con los que jugaba el humilde equipo de Talavera de la Reina. No se detuvo ahí, puesto que nombró a no pocos futbolistas de un equipo de una categoría sepultada. El ejemplo del entrenador txuriurdin rápidamente se hizo viral hace unos pocos días, pero no era la primera vez que lo hacía. La Real había preparado concienzudamente su partido. El resultado final fue de 1-4.

No es cuestión de hacer leña de árbol caído, pero sí habría que detenerse un poco para analizar el por qué de la eliminación del Cádiz CF en Copa del Rey ante el colista de un grupo de la Primera RFEF. Los motivos serán incontables, pero ¿se preparó debidamente el partido? No lo parece.

Todo comienza desde el plan de viaje que ya chirriaba desde que el club informó de su semana laboral. Como es sabido, el Cádiz CF jugó en la noche del jueves en Madrid. ¿No hubiera sido más formal descansar en la capital el viernes, entrenar en alguna centro deportivo, viajar a Guipuzkoa el sábado y ganar el domingo en Irún? Mucho más atendiendo a la semana de vacaciones que le restaba al equipo por cogerse. ¿Se subestimó al Real Unión y por ende a la Copa? Todo hace parecer que sí.

El equipo entrenó el sábado en Cádiz y no fue hasta el mismo domingo que se desplazó a tierras vascas en avión para un partido que no se jugaba demasiado tarde puesto que fue a las seis y cuarto de la tarde. Cogiditos de tiempo hasta para una quedada de amigos... Se hará más veces o no, pero canta mucho una derrota ante un equipo de dos categorías menos y es esa la pregunta que se hace mucha parte de la afición, entre donde incluso se puede leer algo que sería implanteable. Perder para no jugar la sigiuente ronda en los días martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de diciembre . Conjeturas de aficionado cabreado. Nada que no se salga de lo normal en un mundo tan cambiante como el fútbol.

Que el encuentro ante el Real Unión no se ha preparado convenientemente parece un hecho . Pero, ojo, la culpa va desde la directiva al cuerpo técnico. Es sabido, y hace bien, la importancia que todos los años Manuel Vizcaíno le da a la Copa dado su valor económico de ingresos por taquillas que, quien sabe, estarían o no presupuestadas en un balance al que no se le ha hecho ningún favor con esta eliminación a las primeras de cambio.

Por su talante, Vizcaíno suele llevar con la plantilla una relación de padre-amigo que a veces le va genial pero otras no tanto. Contentar a los jugadores, mimarlos según en qué circunstancias o abroncarlos según otras, suele ser más o menos la forma de llevar el vestuario por parte de un presidente demasiado intervencionista a juzgar por la opinión de muchos jugadores y entrenadores. Que el plan de viaje es algo que suele salir del cuerpo técnico es lo normal, pero es siempre el presidente quien en última instancia supervisa la logísitica y quien da su visto bueno o no. Y en este caso, el presidente sevillano no puso impedimento alguno a un viaje que fue cogidito con pinzas .

Por todo ello, el enfado de Vizcaíno con su equipo debe ser de muy señor mío aunque en su foro interno debe saber que tampoco él afrontó la Copa como se debiera.

Ya en el campo, algunos jugadores no dieron lo máximo y al equipo lo pagó. Si Vallecas fue un borrón, este tropiezo en Copa hará mucho daño dado la cantidad de tiempo que queda para el siguiente partido oficial. No puede hablarse de indolencia, pero sí de que el Real Unión le superó en ganas, en intensidad y en agresividad. Quizás porque los vascos se tomaron una mijita más en serio el partido.