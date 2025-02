Sergio gaditaniza al Cádiz CF

A la muchachada de Sergio tan solo le falta pegarse unos quintitos de cerveza en la Escalerilla justo después del entrenamiento que cada dos semanas tienen en Carranza. Exageraciones al margen, lo cierto es que en apenas dos meses el nuevo entrenador del Cádiz CF ha instaurado novedades en el día a día de un club que antaño las practicaba como costumbres bien arraigadas.

A la gran imagen que está dando el equipo se le ha unido los resultados y cuando se asienta ese magnífico cóctel todo lo que sale de él suena a melodía celestial. No obstante, ni la imagen ni el resultado han llegado por arte de magia. Todo lo contrario. Detrás hay un trabajo mental, físico y muy calculado. Y esas teclas las está sabiendo tocar una persona que a Cádiz apenas había venido de vacaciones y a jugar con sus equipos o a entrenarlos y poco más. Pero lo cierto es que el sustituto de Cervera está devolviendo al club muchísimos detalles que se habían ido por el sumidero de la mordernidad y el egoísmo profesional que impera en un fútbol cada vez menos de la gente y más de las marcas.

Este pasado jueves el Cádiz CF ha jugado un partidillo ante el filial en El Rosal, a la antigua usanz a. ¿Se acuerdan de esos partidillos de los jueves donde el entrenador ochentero y noventero de turno ensayaba con el once del domingo? Pues Sergio ha guiñado a esa práctica aprovechando el parón liguero y que el B juega este domingo ante un Xerez que tiene muchas siglas después.

Está por ver si esta costumbre recuperada la implanta definitivamente un entrenador que no hace más que allanar el camino a la normalidad por mucho que ésta pueda resultar viejuna para muchos 'modernitos'. Porque a lo del partidillo de los jueves, también le une la vuelta a Carranza para preparar el partido como local cada vez que toca.

Sin ir más lejos, este pasado domingo jugó el Cádiz con levante y agua. Entrevistaba Movistar a un viejo aficionado a las puertas del estadio y con gran tino respondía ante las cámaras . «Hoy ganamos seguro porque hay levante y siempre ganamos, menos una vez que nos ganó el Valencia y no sé por qué fue. Ganamos y salimos del descenso. Hazme caso». Y vaya si lo clavó el señor. Seguramente, este veretano cadista sería de la vieja escuela a la que perteneció el más grande, Pepe Mejías. El mito cadista siempre recuerda que los entrenadores de turno no dudaban en entrenar en el estadio, pero con más razón los días en los que soplaba el levante con esa maldad que solo pega aquí. Es cierto que, por entonces, el viento se colaba por varios sitios dada la poca altura de las gradas de preferencia y fondo sur del viejo Carranza, pero siempre ayudaba tal y como atestigua el hoy embajador del Cádiz CF- «Entrenábamos en el Carranza con viento aunque no se pudiera prácticamente ni jugar, pero después llegaba el día del partido y sabías perfectamente donde iba a caer el balón tras un rechace, un pase de un compañero o un zambombazo del portero».

Casualidad o no, el Cádiz CF ganó, salió del descenso y lo hizo días después de entrenar, con levante, en su propio estadio, ese que sería -como lo está siendo ahora- un detalle conocerlo una mijita mejor que los rivales que para eso se juega en casa.

En lo poco que lleva en el cargo, Sergio está sabiendo atender las necesidades de un equipo que estaba muerto en lo deportivo y desfallecido en lo espiritual . La convivencia con el anterior entrenador se había vuelto insoportable y el ambiente de trabajo era serio y poco más. Y ya se sabe que un vestuario triste es la antesala de un fracaso.

Sergio ha devuelto la alegría al equipo y, aquí lo importante, lo está haciendo con una relativa mano dura . Pero esta gestión que está realizando cuenta con la empatía de un grupo de trabajadores que se han centrado, más si cabe, en lo que es su dedicación: el fútbol. Para que se entienda. Si se hace una encuesta ahora mismo en el vestuario, todos dirán que prefieren viajar con el equipo aunque sea de suplente que pegarse un fin de semana en casa con la familia o de fiesta con los amigos. Hasta ese punto ha llegado la inculcación que Sergio ha transmitido a sus futbolistas, que por supuesto lo han recibido con su mayor agrado pese a tener que cambiar su rutina.

La comodidad de no hacer moverse a los futbolistas a la capital ha sido pasada por alto con Sergio. Ya se sabe que de un tiempo a esta parte es raro ver a algún jugador del Cádiz CF viviendo en Cádiz, por lo que la mejor manera de tener contento al grupo es no sacarlo de las ventajas de entrenar en la ciudad deportiva. Y claro que Sergio mantiene como cuartel general El Rosal, pero no por ello deja de considerar importante trasladar al equipo al estadio días antes de jugar como anfitrión.

De hecho, la semana pasada el equipo entrenó en Carranza y acto seguido se empapó de gaditanismo al dirigirse al centro para hacerse la foto de familia oficial en el Oratorio de San Felipe , donde se estrechó el cerco con la gente de Cádiz, esa que disfrutó con la presencia de sus futbolistas por las calles más céntricas de una ciudad que harían bien en seguir conociendo.

Otro gesto de mano dura pero gestionada con la izquerda es la costumbre de concentrar a los jugadores un dia antes del partido en el Hotel Playa. De sobra es conocido el malestar que genera en muchos futbolistas el hecho de no dormir en casa cuando se juega como local pero, otra vez, Sergio ha sabido manejar con suma sensibilidad el asunto y a los futbolistas se les ve encantados jueguen o no. Lo primero es lo primero y ese camino señala al objetivo de la permanencia por encima de todas las cosas.

Quedan nueve jornadas y el Cádiz CF ha salido del descenso pero por delante queda un calendario de aúpa. A esta guerra, los hombres de Sergio irán a una con una aficiónn volcada y entregada. El nuevo entrenador está acercando el equipo a la ciudad y cerca está el día en que los futbolistas vuelvan a la playa a pegarse sus carreritas. Pero eso será ya con el buen tiempo. Y a poder ser, en Primera.