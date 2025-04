Nadie pregunta a Ancelotti por el Cádiz CF

«Es el último partido en casa de un año fantástico e inolvidable para nosotros, sobre todo en nuestro estadio. Hemos pasado noches mágicas y este partido sirve para hacerlo bien, volver a tener buenas sensaciones y terminar bien antes del parón».

Eso fue lo más cerca que estuvo Carlo Ancelotti de hablar del Cádiz CF, su próximo rival. No porque no quisiera. Es que no le preguntaron por los hombres de Sergio González. Nada nuevo.

Si la rueda de prensa del entrenador italiano del Real Madrid tuvo un protagonista claro e indiscutible, ni mucho menos fue el Cádiz CF. Prácticamente todas las preguntas iban dirigidas a la baja de Karim Benzema y al próximo Mundial de Catar.

«Karim no ha podido ayudar al equipo en estos últimos partidos. Lo ha intentado, pero no ha podido volver. Es una molestia, pequeña cosa, pero no puede estar», comenzaba señalando Carletto. Y continuaba: «El primer decepcionado de esta situación es Karim porque no ha jugado los minutos necesarios para llegar en buena condición al Mundial». Para rematar diciendo: «No se ha borrado para llegar fresco al Mundial. No lo creo».

«Benzema nunca se asustó por perderse el Mundial. Tuvo una lesión importante ante el Celtic y las dos últimas bajas son por dos molestias, nada grave», concluyó en este sentido.

No estarán jugadores como Rüdiger ni Benzema, y Ancelotti no hará demasiadas rotaciones. Será fiel a su estilo. «En ningún momento pensaré si reservo a jugadores debido al Mundial. Creo en su profesionalidad y en su seriedad. Lo darán todo si juegan», aclara.

Entre ellos jugadores que apenas han tenido descanso: «No puedo sentar a Valverde o Rodrygo si marcan en todos los partidos. Hay que aprovechar ese momento».

Bajón físico

El Real Madrid no ha estado a su mejor nivel en los últimos encuentros (salvando la cita de Champions ante el Celtic en el Estadio Santiago Bernabéu) y su entrenador Carlo Ancelotti apunta: «En el último tramo no hemos estado bien y no ha sido bueno, pero pese a ello hemos conseguido ser campeones de la Supercopa de Europa y primeros en nuestro grupo de la Champions antes del Mundial». Y todo ello pese a tener bajas sensibles en ocasiones como las de Courtois y Benzema, entre otros.

En esa línea Ancelotti añade: «Ha bajado la intensidad porque hemos jugado muchos partidos. Los equipos que no juegan en Europa y tienen menos partidos en este tramo, pues pueden jugar a un nivel más alto que otros equipos. Es lo normal. La diferencia se nota menos frente a equipos que juegan competiciones continentales». El Cádiz CF es de esos equipo que no juegan en Europa.

También fue preguntado por el estilo de juego de Vinicius ( «parece que es provocador, pero la realidad es que el jugador que recibe más faltas, bofetadas y empujones. Hay que apostar por el 'fair play'. Tiene que mejorar en este aspecto, es muy joven y tiene que pulir esos detalles y no caer en las provocaciones» ), la titularidad Asensio («Ha sido el mejor en los últimos encuentros») y la adaptación de Tchouameni («Le ha faltado un poco de continuidad. Tiene que aprender y mejorar su posicionamiento. Le viene bien jugar con Kroos »).

Hasta le preguntaron qué le parece disputar el Mundial en Catar. ¿Y sobre el Cádiz CF? Nada. Nadie le preguntó por el Cádiz CF, su rival este jueves.