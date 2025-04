Cervera: «Creo y defiendo a Cala porque es buena persona»

Álvaro Cervera fue uno de los primeros en dar la cara por Juan Cala tras las acusaciones de racismo (sin pruebas hasta el momento) que el central del Cádiz CF sufrió durante el Cádiz - Valencia. El entrenador del equipo cadista no lo dudó y a la finalización del partido fue contundente en sus declaraciones: «Cala no ha insultado a nadie, somos un equipo muy leal».

Días después, y tras la intervención de Cala, Álvaro Cervera ha vuelto a responder a la cuestión tras ser preguntado en la previa del Getafe - Cádiz. «Se ha puesto mucho el foco en el Cádiz CF y en lo que pasó el otro día. Conozco a Juan Cala desde hace dos años, sé su forma de vida, ha ido a mi casa y yo a la suya, lo conozco perfectamente y es una persona que merece la pena. Lo conozco y por eso lo defenderé y por eso creo a Cala», señala. Y añade: «Ni el Cádiz CF ni Juan Cala ni nosotros somos racistas».

«El Cádiz CF, y yo el primero, tenemos que estar a la cabeza contra todo acto discriminatorio. No solo esta semana. Siempre. Que no pase jamás en la vida ni en el fútbol. Tenemos que erradicarlo. Creo que la sociedad avanza bien en este aspecto», puntualixza.

«Hay cosas que me han molestado porque no son ciertas y se podrían haber evitado, pero en este tipo de situaciones habla y opina todo el mundo. Al final intentas centrarte en lo que sabes, has vivido y has visto. Hay mucha opinión personal y cuesta sacar conclusiones. Tengo que leerlo y escucharlo porque es mi trabajo, pero intentas olvidarlo», continúa.

Cruce de declaraciones

¿Es cierto que algún jugador del Cádiz CF visitó el vestuario del Valencia como apuntan desde el club che? Cervera responde: «No tengo constancia de ello porque cuando vamos al vestuario en el primer parón antes del descanso pasan cosas que no son normales. Estaba en mi habitáculo pequeño y no vi nada. No puedo decir si pasó o no porque no lo sé».

«Cala está afectado porque es buena persona y seguro que lo está pasando peor. Ya decidiré yo mañana, pero poco a poco se tiene que sentir bien y arropado. Que todo vuelva a la normalidad lo antes posible», asegura Álvaro Cervera al ser preguntado sobre la presencia de Cala en Getafe.

Y apostilla un entrenador que como jugador pasó por las filas del Valencia: «Públicamente hubo silencio, pero en privado he hablado mucho. El colectivo del fútbol es muy sano y lo mejor son los jugadores. Al final todos luchamos contra el racismo».