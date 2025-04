Cervera: «El Real Madrid es el candidato para ganar la Champions»

Se acerca la llegada del Real Madrid al Estadio Ramón de Carranza y la cita llega con un Cádiz CF con la permanencia bien encaminada. Más allá de eso, Álvaro Cervera prefiere mantener la misma intensidad. Este miércoles puede ser un gran día y hay que trabajar para que así sea.

«No es fácil preparar un partido tras dos días de otro y luego jugar un encuentro más en un par de días, y además es el Real Madrid. Es complicado porque son tres partidos en una semana con jugadores como los nuestros que no están acostumbrados. Es difícil pero el calendario está hecho así, hay que afrontarlo y pensar qué cambios podemos hacer para recibir al Real Madrid y de cara al partido ante el Valladolid del sábado», comenzaba señalando Álvaro Cervera.

¿Cómo jugará este encuentro ante el Real Madrid el Cádiz CF? Cervera lo explicaba: «Vamos a jugar a nuestra manera. Tenemos que dejar pocos espacios. El rival maneja muy bien la pelota y tiene mucha calidad, así que intentaremos que lo hagan donde no nos creen peligro y luego con nuestras armas robar y hacerles daño».

Y ni dudas tiene sobre el potencial del equipo de Zidane. «El otro día ante el Getafe no fue el mejor partido del Madrid, pero tenía muchas bajas. Me parece que sigue siendo un gran equipo y es el candidato para ganar la Champions. No veo al Madrid perdiendo o empatando más partidos, seguro que ante nosotros va a sacar un partido importante. Jugar ante el Madrid siempre es difícil y lo normal es que la dinámica vaya más hacia ellos que nosotros. Intentaremos cambiarlo pero lo normal es que suframos mucho en el partido», aclaraba Cervera.

DIRECTO | Rueda de prensa de Álvaro Cervera en previa del #CádizRealMadrid https://t.co/kk9TNZKOTn — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 20, 2021

Otra historia

Si bien es cierto que Álvaro Cervera y su Cádiz CF ya saben lo que es ganar a este Real Madrid de Zidane, y encima en su estadio, el entrenador de los gaditanos lanzaba una advertencia: «No es el Real Madrid de la primera vuelta ni nosotros somos el equipo de la primera vuelta. Los he visto jugar anteriormente y no me vale el partido de Getafe porque será totalmente distinto. No me fijo en el partido de la ida».

De una u otra manera, se trata de sumar puntos ante quien sea. «Ahora mismo importantes son los dos partidos que vienen. Si es cierto que seguramente tengamos más posibilidades de puntuar en Valladolid, pero como ahora dependemos de nosotros y lo que vamos a intentar es sacar los puntos cuanto antes».

Y aseguraba: «El partido que hicimos ante el Celta me dio la sensación que el equipo está muy metido porque demostramos saber estar en el campo. Es la demostración de que no somos un equipo relajado. Quiero que el equipo siga así hasta el final del campeonato».

Aunque también matizaba Álvaro Cervera: «Si algún día conseguimos el objetivo, seguro que nos relajamos todos un poco. Intentaré utilizar a gente que está menos castigada y que ha jugado menos, aunque ahora mismo es una hipótesis lejana».

Por eso apostillaba el entrenador del Cádiz CF: «Para el Cádiz CF la mayoría de equipos son el Real Madrid. Tenemos que jugar para salvarnos y mantenernos en Primera División para que el club siga creciendo. Si alguno piensa que jugar de tú a tú con el Celta y podemos perder por goleada, que lo siga pensando. Yo no estoy de acuerdo. En otros partidos hemos jugado a otras cosas y nos han caído goleadas. Si como el año pasado perdemos los tres últimos partidos tras lograr el objetivo, pues pasará factura. El Cádiz CF tiene que jugar a puntuar».

Y terminaba acordándose de nuevo del cadismo: «Echamos de menos a la gente. Que no haya público tiene dos caras. En partidos como éste es un día para que la gente esté con su equipo. lo importante es que esté el público, en los malos momentos lo aguantamos y en los buenos nos apoyan mucho».