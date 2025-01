Cádiz CF: El posible once ante el Eibar

No se adivinan muchos cambios en el once de Cervera, pero el propio entrenador no los descartaba en la rueda de prensa de este jueves anterior al encuentro frente al Eibar.

La portería

No hay debate y seguramente no lo habrá en toda la temporada. Jeremías Conan Ledesma es el amo y señor de la portería del Cádiz CF después de haber sido nominado como mejor jugador de Primera del mes de octubre.

La defensa

Cervera ha ratificado a los centrales Fali y Cala. «Lo están haciendo bien», dijo de ellos al ser preguntados si podría llegar el debut de Pedro Alcalá este viernes. Como carrileros, claro está, Akapo y el Pacha Espino una vez más.

El centro del campo

Aquí puede llegar algún relevo en la figura de Jon Ander Garrido, que podría sustituir a José Mari en la sala de máquinas. Jens Jonsson mantendría su puesto en el doble pivote una semana más.

Las bandas

Salvi Sánchez seguirá en su flanco derecho y es posible que el cambio de dibujo pueda afectar a Jairo, que debutaría en el once titular esta temporada por delante de Pombo.

La mediapunta y el ataque

La idea de Cervera podría ser retomar el 4-2-3-1 para protegerse más en el centro del campo en detrimento de un delantero por lo que es posible que Álex Fernández vuelva a su hábitat natural para enganchar con el Choco Lozano.