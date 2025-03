Iván Alejo: "Creo que conseguiremos el objetivo porque el equipo tiene alma y coraje"

Iván Alejo atendió a DAZN a pie de campo tras la derrota del Cádiz CF ante Osasuna. El cuadro de Sergio González fue por tramos durante la primera mitad, y se volvió un equipo muy plano y previsible en la segunda. El tanto de Rubén García fue como un jarro de agua fría para los jugadores y para la afición, que solo despertaron tras la expulsión de Abde.

Precisamente, Alejo se mostró como la única pieza diferente del Cádiz sobre el terreno de juego. Saltó al césped en el ecuador de la segunda mitad y fue el futbolista que más sensación de peligro generó alrededor de la portería defendida por Aitor Fernández.

Buscó siempre encarar a Nacho Vidal y trató de colgar balones al área. Sin embargo, el Cádiz no pudo rescatar ni un punto y se acabó complicando la vida en la lucha por la permanencia. Tras el choque, Alejo ofreció sus primeras impresiones de un encuentro del que los jugadores salen "jodidos por el resultado. Era un partido clave para nosotros después del punto en el campo del Espanyol, que era muy bueno. Estábamos mentalizados de que estos dos partidos en casa tenían que ser victorias", comentaba.

Una derrota que no puede comprometer la actitud del cuadro dirigido por Sergio González. "Quedan siete finales y creo que conseguiremos el objetivo porque el equipo tiene alma y coraje. No ha sido nuestro mejor encuentro, pero creo que conseguiremos el objetivo al final de la temporada si seguimos en esta línea".

Para Iván, "el fútbol no es cuestión de matemáticas. Hay muchas variantes y aspectos que no controlas". Posteriormente, manifestaba que el equipo tuvo "20 primeros minutos muy buenos que no conseguimos marcar, ellos se repusieron y se adelantaron". Además, reconocía que "luego nos precipitamos, yo el primero".

Por último, mandaba un mensaje a la afición amarilla, que congregó a 18000 espectadores para el choque ante los de Jagoba Arrasate. "La afición lo demuestra día a día en las redes sociales, en los recibimientos. Está de once más que de diez. Ahora toca recibir al Valencia, que es un grande que está en nuestra pelea", finalizaba.