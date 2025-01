Cervera: «Solo nos va a mandar a Segunda bajar los brazos»

"No me puedo ir contento, hemos perdido y nos han metido cuatro". Ese es el alto nivel de exigencia de un Álvaro Cervera que ni aunque el rival fuera el Atlético de Madrid se podía dar por satisfecho por el partido de su equipo. Aunque el Cádiz plantó batalla y dio guerra ante el líder, al final el resultado fue de derrota y eso es lo que más le duele al entrenador cadista.

"El partido no está mal jugado pero hemos perdido y hemos encajado cuatro goles, siete en dos partidos. Hay mucha diferencia y al final seguramente no gana el que mejor juega sino el que más errores comete. Hemos cometido el error del penalti y el último gol que no tiene explicación después de un saque de banda. No está mal jugado el partido pero hemos perdido, esta es la realidad del partido y de la categoría".

El análisis del técnico amarillo iba más allá. "Nosotros o queremos ir por el partido o el rival quiere que tú vayas por el partido. No hemos cambiado nosotros, ha sido el de enfrente. Unos equipos te ponen más oposición o menos. Hemos podido llegar a ciertos sitios donde no lo hacemos. Siempre lo intentamos pero el equipo ha estado en el partido pero delante tienes al campeón de Liga y muchas veces juegas como él quiere . Hemos hecho cosas bien pero nos han metido cuatro goles. No veo por donde hemos jugado bien".

La lucha por la permanencia

Cervera explicaba que "el partido lo imaginaba así. Por la forma que ellos tienen de jugar sabían que nos podían crear problemas pero no esperaba que nos marcaran en una falta, un córner y un saque de banda. Por eso es el Atlético de Madrid y están donde están. Sabía que por la forma de jugar de ellos les podíamos hacer daño".

"A nosotros cualquier cosa nos desastebiliza ante un rival como el Atlético. S eguramente ante la mayoría de equipos la primera falta no entra pero el Atllético te penaliza ", apuntaba el entrenador sobre el primer tanto del partido.

Cervera destacaba que "no me puedo ir contento con cuatro goles pero al menos hemos hecho las cosas que queríamos pero hemos perdido. No estoy contento pero si que he visto lo que al final proponemos pero con eso hemos".

La lucha por la salvación. "Si seguimos vivos anímicamente vamos a conseguir la permanencia, solo nos puede mandar a Segunda bajar los brazos".