Cervera: «Nadie pensaba que íbamos a tener 23 puntos pero sigo preocupado por lo que queda»

Álvaro Cervera se iba satisfecho con el resultado y sobre todo con tres puntos que rompen la dinámica de partidos sin ganar de su equipo y le hacen tener un poco más de colchón sobre el descenso.

Sin embargo, el técnico, siempre claro y conciso, no oculta la realidad y sabe que su equipo va a tener que sudar de lo lindo para conseguir el objetivo y lograr triunfos en partidos como este frente al Alavés.

"Ha sido un partido igualado. El rival tenía la posesión del balón, más cerca de donde pensábamos pero no creaban peligro. En la segunda parte a raíz de la expulsión hemos sido superiores. De ocasiones del rival solo he visto la que ha ido al palo que ha desviado Conan".

Cervera valora mucho los puntos que suma su equipo pero sabe que queda mucho aún y no será fácil. "Casi nadie pensaba que podíamos tener 23 puntos en la primera vuelta. Hasta que se han quedado con diez hemos sido el equipo de esta categoría, que los rivales parecen que son superiores y nos cuesta mucho. A raíz de la expulsión hemos hecho más cosas y hemos llegado con mucha alegría. Sigo estando preocupado por todo lo que queda porque tenemos que igualarnos mucho más a este tipo de equipos".

"No voy a decir lo que ha pasado con el árbitro"

La dupla goleadora volvió a funcionar. "Choco está cogiendo forma y se le nota mucho la rapidez. Negredo es una pena porque lo utilizamos mucho en jugadas dudosas, saltos y cuando llegamos al área él llega tarde. Pero tenemos la suerte que cuando los dos se quedan delante del portero son letales pero nos gustaría que estuvieran más tiempo cerca del área para saber aprovecharlos", explicaba Cervera.

Cervera no obviaba los problemas que sigue teniendo su equipo. "La salida de balón del Alavés era demasiado fácil hasta el centro del campo. Me gustaría que eso no pasara y que no lo haga el rival. Poder defender más adelante a los rivales y no tener que recular tanto, que los rivales no tengan tanta facilidad. Es verdad que nos aprovechamos de los espacios pero nos falta más velocidad".

El Cádiz jugó sin bandas rápidas y con cuatro centrocampsitas. " En Primera los extremos sufren muchos y pasan desapercibidos. Es una tendencia que va a más , a mi me gustaría seguir jugando con extremos porque la velocidad por fuera en el fútbol es muy importante. Hoy con la posibilidad de jguar con más centrocampistas es buena, Jairo es pequeño en el balón parado".

Por último, el entrenador fue amonestasdo por el colegiado lo que dejó la imagen enfadada del entrenador. "No voy a decir lo que ha pasado porque tengo todas las de perder aunque diga la verdad. No voy a decir absolutamente nada pero la razón la tengo yo", concluía.